Thompson bi, da može, smjesta napunio 20 Arena. Hipodrom bi mogao biti premalen...

Digla se, kako vele, u Hrvatskoj - kuka i motika na jednog čovjeka. Rukometaši su ga željeli, rukometaši su Marka Perkovića Thompsona - dobili. Tu bi svaka priča trebala i početi i završiti, oko nastupa jednog kantautora, u ovom slučaju, vokalnog soliste na glavnom trgu glavnog grada jedne države. No, pošto je ta država ova naša, tek kada prestane svirka počinju komentari. Dovoljno je, za početak, recimo, samo pogledati naslovnu stranu hrvatskog Reddita. Onaj meme o dvije Hrvatske, to smo svi mi danas. Jedni slave, drugi na internetskim prostranstvima zdvajaju nad neizgrađenim školama i vrtićima zbog troška proslave svjetskog rukometnog srebra.

A Thompson je na zagrebačkom Trgu bana Jelačića pjevao na početku 2025., jednako kao što je to učinio i sad već poslovično davne 2009. godine. Razlika je, osim u 16 dugih godina i u tome što se od tada do danas promijenio društveni narativ po brojnim pitanjima. Da se razumijemo, MPT od tada do danas nije "otišao" ni u kakvom drugom smjeru, niti ga je dodatno "nakrivio" udesno, ali je njegov nastup 2025. protumačen od strane nekih kao "nešto što se nije trebalo dogoditi".

Thompson je, istini za volju, tamo pred Novu godinu 2015. održao spektakularni koncert u zagrebačkoj Areni. Tada, kao danas, recimo, nije bilo u modi serijski puniti najveću hrvatsku dvoranu. Danas, u doba kada su to već učinile razne pjevačke zvijezde s one strane Dunava, Thompson bi ih vrlo vjerojatno, da se ne lažemo, pomeo iz mjesta. Brzinom kakvom su u pulskoj Areni pred koju godinu planule ulaznice za Arctic Monkeyse, danas bi otišle karte za prvi, pa možda odmah i drugi Thompsonov nastup. Uostalom, ako mu se odobri već najavljeni koncert na Hipodromu, sve će se vrlo brzo vidjeti... Po danas viđenom, i golemi Hipodrom mogao bi mu biti premalen.

FOTO Pogledajte kako je izgledao trg kada je na pozornicu izašao Thompson

Napunio bi MPT sa armijom svojih obožavatelja, reći ćemo - 20 zagrebačkih arena. Pitanje je, osim njegove psihofizičke spremnosti za takve brutalne napore, jesmo li ga - kao društvo - spremni rehabilitirati. Ne kao čovjeka, već kao pjevača, kantautora ili umjetnika. Što god tko mislio o njemu, činjenica je da nitko, baš niti jedan Hrvat nikad u novijoj hrvatskoj povijesti nije toliko naših ljudi izveo na svoj nastup. Rukometaši mu, jasno, mogu zahvaliti što je prihvatio njihov poziv.

Ne pada mi ni na rub pameti, nedaj Bože, umanjiti njihove zasluge za ovakvu brojnost ljudi na Trgu. No, bilo bi zanimljivo nekako izmjeriti kolikom je postotku ljudi Thompson bio trigger da se pojave na Jelačić placu.