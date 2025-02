Komentari ne staju! Thompson se javio na Facebooku nakon dočeka, evo što je objavio

Marko Perković Thompson oglasio se na društvenim mrežama nakon što je nastupio na svečanom dočeku hrvatskih rukometaša na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu. Popularni glazbenik podijelio je snimku svog nastupa koja traje gotovo pola sata. Njegova objava izazvala je veliki odjek među fanovima te je u manje od 15 minuta prikupila više od tri i pol tisuće lajkova. Komentari su se nizali jedan za drugim, a obožavatelji su izrazili oduševljenje nastupom i atmosferom na Trgu.

"Čekamo hipodrom", "Svaka čast", "Predivno", "Predivan doček", "Puna srca danas na Trgu, a najljepše je što mladi vole tvoje pjesme, a oni su naša budućnost", "Nema Hrvata koji na ovo nije pustio suzu. Bar nas pjesma i sport ujedine", "Ovo je fakat moćno" – samo su neki od komentara koji su se mogli pročitati ispod objave. Thompsonov nastup dodatno je obogatio emotivnu atmosferu dočeka, a snimka koju je podijelio omogućila je njegovim obožavateljima da ponovno prožive nezaboravne trenutke s Trga. Objavu možete pogledati OVDJE.

Hrvatska rukometna reprezentacija svečano je dočekana na prepunom Trgu bana Josipa Jelačića nakon osvojenog srebra na Svjetskom rukometnom prvenstvu. Tisuće navijača došlo je pozdraviti svoje heroje, a posebno emotivan trenutak dogodio se kada im se na pozornici pridružio Marko Perković Thompson. Popularni pjevač ispunio je veliku želju rukometašima te je s njima zapjevao pjesmu koja je postala neslužbena himna prvenstva. Poseban trenutak dogodio se kada se obratio kapetanu reprezentacije, Domagoju Duvnjaku, koji se ovim turnirom oprostio od nacionalne selekcije. "Hvala ti za sve suze radosnice, sjećat ćemo te se uvijek! Sjeti se i ti današnjeg dana," poručio je Thompson Duvnjaku.

Dirnut riječima i atmosferom, Duvnjak je potom zapjevao pjesmu "Moj Ivane", a slavlje na Trgu nastavilo se u veličanstvenom tonu. Thompson je pjesmu "Ako ne znaš što je bilo" izveo čak dva puta, na oduševljenje okupljenih navijača. Hrvatski rukometaši još su jednom pokazali nevjerojatnu borbenost i srce, a veličanstven doček u Zagrebu bio je pravi dokaz koliko ih nacija cijeni i ponosi se njihovim uspjehom.

Ovo su riječi pjesme koju je Thompson pjevao na trgu dva puta:

Kažu da sam lud, da je novo vrijeme

i da su prošli dani pjesama za tebe,

a meni tako dođe nakon čaše vina.

I da ih pitam je l' to i vaša domovina?

Ti si rođen sine u vrijeme slobode,

rasti da je braniš kad ti stari ode.

Ako ne znaš šta je bilo, nek' ti kaže Lika,

pitaj svaki kamen našeg grada Dubrovnika,

pitaj Zadar i Kotare, zide Šibenika,

ako ne znaš milo moje, upitaj heroje.

Pitaj Dunav što je bilo oko Vukovara,

i Velebit, hladan kamen, nek' ti odgovara,

je l' se Gospa Hercegovska suza naplakala?

To upitaj milo moje putem do Mostara.

Ako ne znaš šta je bilo.

Je l' moguće da ste zaspali na straži?

Zakletva barjaku da više ne važi?

Je l' moguće da ste zavezali oči?

I ne čujete tuđe korake u noći?

Ti si rođen sine u vrijeme slobode,

rasti da je braniš kad ti stari ode.

