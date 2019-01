Teniski velikan se rasplakao i najavio kraj karijere: Strašno boli!

Andy Murray je na presici uoči Australian Opena i meča protiv Roberta Bautiste Aguta najavio kraj karijere. Škotski tenisač već godinu i pol dana ima problema s ozljedom kuka.

Nakon operacije i oporavka vjerovao je kako će se ponovno vratiti na teren, ali bolovi su bili prejaki. Odustao je od prošle sezone te najavio svoj povratak u Melbourne. Ali problemi su ostali.

Najavio je kako bi Australian Open mogao biti posljednji turnir u njegovoj karijeri.

- Nisam dobro - rekao je Andy Murray i zastao.

Pogledao je ispred sebe, popravio kapu te pokušao nešto reći. Nije mogao, digao se od stola i izašao iz dvorane. Nakon nekoliko trenutaka se vratio.

- Ne osjećam se dobro, jako dugo se borim. Strašno me boli posljednjih 20 mjeseci i to ne prestaje. Pokušao sam sve kako bih se oporavio, ali ništa ne pomaže. I dalje me kuk boli, ništa nije pomoglo. Teško mi je - istaknuo je Murray.

Škot je trenutačno 230. igrač svijeta, a želja mu je igrati barem do Wimbledona. Ali kako sada izgleda, to će biti teško.

- Karijeru želim zaključiti u Wimbledonu, ali nisam siguran hoću li uspjeti. Ne mogu zauvijek igrati, jer bol je nepodnošljiva. Moram prestati, ne mogu više igrati i misliti kad će bol prestati. Ne znam hoću li izdržati do Wimbledona - priznao je škotski tenisač.

Novinari su ga pitali je li Australian Open možda zadnji turnir na kojem će igrati.

- Mislim da bi ovo mogao biti kraj. Ne znam hoću li trpjeti bol još četiri, pet mjeseci da bi stigao do Wimbledona. Mogao bi na još jednu operaciju koja bi mi možda pomogla, ali mogla bi utjecati i na daljini život - rekao je Andy Murray i dodao:

- Neki su se sportaši nakon takve operacije vraćali profesionalnom sportu, ali ako se odlučim za nju to će biti samo da si olakšam svakodnevni život. Vi me vidite ne treninzima, ali ja govorim o svakodnevnim sitnicama kao što je oblačenje cipela ili navlačenje čarapa bez bolova. Odlučim li se za tu operaciju to će biti glavni razlog.

