'Pomišljala sam i na samoubojstvo, dečko me spasio'

Godinu dana nakon što je u autobiografskoj knjizi “Neslomljiva” iznijela šokantne detalje o sebi, svojoj obitelji i ponajviše o svom nasilnom ocu, Jelena Dokić (35), nekad četvrta tenisačica svijeta, kao da je pronašla svoj mir u dalekoj Australiji. Doduše, priznaje da još ima problema s prekomjernom težinom...

Knjiga oslobodila emocije

- Knjiga je bila prekretnica u mojem životu. Oslobodila je mnoge emocije koje sam dugo držala potisnute. Sad sam uglavnom sretna, ali debljina mi i dalje stvara probleme, to je taj dio slagalice koji mi nedostaje da bi sve bilo savršeno - rekla je danas 35-godišnja Jelena u intervjuu za australski Herald Sun.

Podsjetimo, Jelena je rođena u Osijeku (12. travnja 1983. godine) gdje joj je živjela i obitelj, ali njezin otac Damir, zadojen velikosrpskom ideologijom, prije početka rata preselio je obitelj – Jelenu, njezina mlađeg brata Savu i suprugu Ljiljanu – najprije u Srbiju (Sombor), a potom, 1994., u Australiju.

Na sve načine joj se miješao u život, uzimao joj je novac, a bio je žestoko protiv njezine veze s Hrvatom Tinom Bikićem. U jednom trenutku izjavio je da su “Hrvati i Vatikan isprali mozak” njegovoj kćeri.

Najviše zbog toga, nekada jedna od najperspektivnijih tenisačica svijeta nije postigla uspjehe kakve su joj stručnjaci predviđali. Njezina karijera bila je puna oscilacija, na neko vrijeme - najviše zbog oca - čak se i vratila u Srbiju, ali najveći uspjesi ostali su joj polufinale Wimbledona iz 2000. i četvrto mjesto na WTA listi 2002. godine.

Ukupno je osvojila šest turnira, posljednji u Kuala Lumpuru 2011. godine, a nakon nekoliko pokušaja povratka, 2014. je i službeno okončala karijeru.

- Povukla sam se iz tenisa a da nisam znala u kojem ću smjeru krenuti dalje. Nisam bila spremna za to, a tada su počeli i problemi s kilogramima. Dok ste profesionalni sportaš, u nekoj ste vrsti mjehura od sapunice, ali to je daleko od stvarnosti. Sve vam se servira, trening, hrana, putovanja, o svemu se tome netko drugi brine. I jako je teško vratiti se nakon toga u normalan život - objašnjava danas Jelena.

Najteže razdoblje je, čini se, ipak iza nje. Zbog svih tih stresova i obiteljskih lomova, depresije, a poslije i zbog problema sa štitnjačom, u jednom je trenutku imala čak 120 kilograma. Priznaje da bitku s kilogramima još nije dobila. Otkrila je da je prije mjesec dana, 1. prosinca 2018., imala 99 kilograma, a cilj joj je da ponovno dođe na “svojih” 66 kilograma.

Roditelji prije ili kasnije

Vjeruje da će joj u tome pomoći i napokon sređen privatni život. S Tinom je u toj hrvatsko-srpskoj vezi već 15 godina (njegov brat Borna bio joj je i trener), a posljednje dvije godine njih dvoje žive u Melbourneu. Jelena ističe da joj je Tin bio velika podrška tijekom svih tih teških godina:

- Prošli smo zajedno kroz dobro, loše i užasno. On je bio ključan za moj povratak u život s točke kada sam čak pomišljala i na samoubojstvo. Za sljedećih nekoliko godina imamo nekoliko ciljeva. Brak je svakako jedan od njih, želimo postati roditelji, prije ili kasnije. Podizanje djece veoma mi je važno, bit će mi to poseban izazov. Želim svojoj djeci pružiti svu podršku, i to na pravi način. Bit će to sasvim drukčije od onoga kako je bilo u mojoj obitelji - nada se Jelena koja će se na predstojećem Australian Openu baviti komentatorskim poslom, i to za televiziju Channel 9.

