Teniski svijet iznenađen: Novaka napada cijelu karijeru, a sad je čvrsto uz njega

Tenisač Nick Kyrgios i Novak Đoković godinama su u verbalnim sukobima, ponajprije jer kontroverzni Australac konstantno provocira, no u slučaju koji trenutno traje, stao je na stranu najboljeg tenisača svijeta.

Tako nešto iznenadilo je javnost, ali i potvrdilo da su neke stvari ipak iznad sitnih trzavica.

Foto: Peter Nicholls/REUTERS FILE PHOTO: Nick Kyrgios at Wimbledon FILE PHOTO: Tennis - Wimbledon - London, Britain - July 3, 2021 Australia's Nick Kyrgios waves to the spectators after losing his match by a walkover as he sustained an injury REUTERS/Peter Nicholls/File Photo PETER NICHOLLS

- Gledajte, stvarno vjerujem da se nešto mora učiniti. Cijepio sam se, zbog svog i zdravlja moje majke, ali način na koji trenutno upravljamo Novakovom situacijom je loš, jako loš. Pogledajte sve te šale na internetu, naslove u medijima - napisao je Kyrgios na Twitteru i nastavio:

- On je jedan od najvećih, ali na kraju krajeva - čovjek je. Postupajte bolje.

Look I definitely believe in taking action, I got vaccinated because of others and for my mums health, but how we are handling Novak’s situation is bad, really bad. Like these memes, headlines, this is one of our great champions but at the end of the day, he is human. Do better.