VIDEO Srbija na nogama, Đokovići poručili: Ovo je najveći skandal u povijesti sporta

Od 15 sati ispred Skupštine Srbije se okupilo nekoliko stotina ljudi u znak podrške Novaku Đokoviću, a pozvani su svi koji žele i mogu da dođu na ulice "pa pokažu svijetu zajedništvo".

- Ovo je najveći skandal u povijesti sporta nad najvećim sportašem svih vremena. Novak nije prekršio nijedno pravilo, cijelo vrijeme je bio u komunikaciji sa vlastima u Australiji, ispoštovan je svaki protokol, dok nije došao na granicu, gdje je počelo maltretiranje, koje može da se nazove ozbiljnim diplomatskim prekršajem. Maltretiranje je započelo kada ga je granična policija zaustavila. To je diplomatski skandal. On je najveći srpski sportaš svih vremena. Odveli su ga u karantenu, ispitivali su ga, on je prvih 45 minuta komunicirao s obitelji i ostatkom ekipe kada je naglo prekinut kontakt s njim. Oduzeli su mu mobitel na 3,5 sata i nije se nitko mogao čuti s njime. Vratili su mu mobitel i odveli ga u novu sobu koja je ustvari pritvor - rekao je Novakov brat.

Foto: Antonio Ahel 06, January, 2022, Belgrade - Press conference of Srdjan Djokovic at the Novak restaurant on the situation with Novak Djokovic and the ban on entering Australia. Djordje Djokovic. Photo: Antonio Ahel/ATAImages 06, januar, 2022, Beograd - Konferencija za medije Srdjana Djokovica u restoranu Novak o situaciji sa Novakom Djokovicem i zabranom ulaska u Australiju. Photo: Antonio Ahel/ATAImages Photo: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Njegov otac Srđan najavio je da će prosvjedovati sve dok Novaka ne puste na slobodu.

- Nas je prije 100 godina bilo šest milijuna, a toliko nas je i danas. A zašto? Zato što su nas ubijali, bombardirali, sankcionirali, tjerali nas iz najljepše zemlje na svijetu, naše Srbije. Ali ne mogu nam ništa! Oduševljen sam vama, ovdje su ljudi svih generacija, ali svi mislimo isto. Novak je naš i ne damo ga bilo kome. Svakog dana ćemo ovdje davati podršku našem Isusu. Zapalite svijeće u našim pravoslavnim crkvama za Novaka i cijeli slobodarski svijet, da prebrodimo odvratno ponašanje ovih užasnih političara. Taj svijet, koji živi u Australiji, tamo ima puno naših ljudi koji žive tamo. Oni nisu krivi. Ovo je politička igra, ovo je političko ugnjetavanje Novaka. Narod je uz Noleta i tamo, kao i ovdje. A taj Scott Morisson, skotina... Novak se bori za sve nas zajedno. Ovo je borba za opstanak svih nas - rekao je i zaključio:

Foto: Branimir Bradarić

- Za Novaka, za Srbiju, za cijeli slobodarski svijet, da svi izdržimo odvratno ponašanje tih političara. Ovo je narodni skup za našeg Novaka. Vidimo se sutra u isto vrijeme, a do tada mislite na Novaka - završio je Srđan Đoković.

Brat je ranije otkrio što mu je Novak poručio:

- Bog sve vidi, moralna etika kao najveći su zvijezda vodilja k uzdizanju duhovnog. Moja je blagodat duhovna, a njihovo je samo materijalno - poručio je Novak.

- Smještaju ga u prljave hotele, nitko to nije zaslužio. On je žrtveno janje jer želi promijeniti svijet, žele mu skresati krila. I to ljudi kao Scott Morrison, čije ime sve govori. Strašno je sve to, razapeli su ga poput Isusa, to je istinski skandal - u glas su govorili Dijana i Srđan Đoković.





