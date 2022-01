Slavni Hrvat: Đokovića su kao kriminalca držali u zatvoru, nije to zaslužio

Novak Đoković i njegov mogući nastup na Australian Openu ovih su dana glavna tema svih svjetskih medija, mnogi na svojim internetskim stranicama taj slučaj prate uživo, iz minute u minutu. Kao što se zna, prvi je tenisač svijeta stigao u Melbourne da bi nastupio na Australian Openu, računajući da će njegov slučaj, jer nije cijepljen protiv COVID-19, biti tretiran kao medicinsko izuzeće. No, u Australiju nije pušten jer se naknadno pokazalo da ne udovoljava strogim australskim kriterijima za ulazak u zemlju necijepljenih osoba.

Politika se umiješala u sport

Prema propisima te zemlje, naime, necijepljenim će se osobama dopustiti ulazak u Australiju samo u tri slučaja: ako su preboljeli COVID u posljednjih šest mjeseci, ako je kod njih zabilježena prethodna neželjena reakcija na cjepivo ili ako boluju od anafilaksije ili miokarditisa. A kao što se zna, kod Novaka se ne radi ni o jednom od tih slučajeva. On jest bio zaražen (potkraj lipnja), ali ta mu potvrda o preboljenju više ne vrijedi, da boluje od miokarditisa ne bi se mogao baviti vrhunskim sportom, a ne može se “pokriti” ni neželjenom reakcijom jer se on, očito, jednostavno ne želi cijepiti.

Đokoviću je u dokumentaciji kao izgovor, navodno, služila celijakija. Nastojao je dokazati da mu ta bolest može izazvati ozbiljne komplikacije bude li cijepljen bilo kojim cjepivom protiv COVID-19. Te je tvrdnje navodno čak potkrijepio mišljenjem znanstvenika s Cambridgea u kojem stoji da bi mu cjepivo moglo štetiti. No, Australci, očito, to ne žele prihvatiti kao opravdanje i zbog toga je prvi tenisač svijeta dobio izgon iz te zemlje, devet sati proveo je de facto u pritvoru, nakon toga završio je u hotelu koji služi kao karantena (u azilu za emigrante), u uvjetima na koje nije navikao, a deportaciju je zasad, do ponedjeljka, odgodila samo Novakova žalba koju su navodno sastavili najbolji australski odvjetnici.

I dok Novakov otac Srđan u Beogradu siplje optužbe i uvrede te poziva na prosvjede, zanimalo nas je kako na sve to gleda Đokovićev teniski otac Nikola Pilić (82). On u Opatiji pozorno prati cijeli slučaj i vidljivo ogorčen kaže:

- Đokoviću je direktor Australian Opena Craig Tiley dao zeleno svjetlo, Novaku je rečeno da će se njegov slučaj voditi kao poseban, da će dobiti medicinsko izuzeće. Pripremao se za Australian Open, došao u Melbourne i sad njega i njegov tim terete da su ispunili krivi formular. Zar se to ne može ispraviti? Uostalom, njegov slučaj nije jedinstven, 15-ak je ljudi tražilo izuzeće i dobilo ga - kaže Pilić.

Očito je došlo do nesporazuma, valjda nenamjernog, ne radi se valjda o zloćestim namjerama?

- Pa, ja mislim da se tu politika umiješala u sport. Njihovu je premijeru Scottu Morrisonu pao rejting i on na Đokoviću trenira strogost i želi si time vratiti popularnost među zemljacima - napomenuo je popularni šjor Niko, ne smatrajući nimalo krivim svoga bivšeg štićenika.

- Novaku je direktor turnira eksplicitno rekao da može doći. Da su rekli “ne možeš”, on ne bi ni otputovao u Australiju. Ovako su ga držali u pritvoru kao posljednjeg kriminalca, a Novak to nije zaslužio. Ipak je on najbolji tenisač svijeta, devet puta osvajao je Australian Open, brani naslov... Možda nije umjesno to uspoređivati, ali uvjeren sam da bi se australske vlasti, da se u sličnoj situaciji našao Roger Federer, prema njemu ponašale sasvim drukčije. Ovako su Novakovu očitu želju da nastupi na tom turniru i brani naslov, jer se radi o otvaranju sezone, a za to se i posebno pripremao, iskoristili za svoja politička nadmudrivanja - zaključuje naš legendarni teniski trener koji je s trima reprezentacijama (Njemačka, Hrvatska i Srbija) pet puta osvajao Davisov kup.

Jeste li ovih dana bili u kontaktu s Novakom, ili možda s njegovim ocem Srđanom?

- S Novakom sam razgovarao posljednji put prije mjesec dana i tada mi je rekao da se nada nastupu na Australian Openu i da se ozbiljno priprema. Srđana sam zvao ovih dana, ali nije mi se javio, očito je u gužvi.

Novaku učinjena nepravda

Da, Srđan Đoković između ostaloga je jučer pozivao i na masovne prosvjede u Beogradu, ispred Skupštine Srbije. Ako smo rekli da australski političari možda koriste Đokovićev slučaj i u političke svrhe, to zasigurno isto vrijedi i za njihove srbijanske kolege. I tako se, na žalost, tenis, ta predivna sportska igra, našao u drugom planu.No, pitamo Pilića kako se on nosi s koronom?

- Cijepio sam tri puta.

A kakav rasplet očekuje: hoće li Australci Đokoviću na kraju ipak dopustiti da nastupi na njihovu Grand Slam turniru ili će ga izgnati iz zemlje?

- Eto, to bih i ja volio znati. Dogodit će se jedna od mogućnosti koje ste naveli, ali mislim da je Đokoviću učinjena velika nepravda bez obzira na to o kakvim se motivima radi - zaključio je Pilić.

Na skup podrške Novaku Đokoviću u Beogradu okupilo se jučer nekoliko stotina građana među kojima je bila i ministrica rada Darija Kisić-Tepavčević. Monolog od desetak minuta držao je Novakov otac koji se pojavio s megafonom, a za kraj je najavio novi prosvjed u petak u 15 sati. Rekao je da će se prosvjedovati sve dok Novaka ne puste na slobodu.

- Cijeli Balkan je uz Novaka, naša majka Srbija, naša majka Rusija, Indija, Kina. Čitava Afrika. Svi smo uz našeg Noleta. Svakog dana će nas tu biti sve više. Mi ne osjećamo hladnoću, mi osjećamo pripadnost slobodarskom narodu cijelog svijeta. Novak je naše proviđenje. On pokazuje da ništa nije nemoguće kada se to uistinu želi - kazao je Srđan Đoković, dodavši:

- Novaku je hladno oko srca zbog svega što se događa, ali to što smo svi uz njega ga drži i grije. Ovo je samo početak, sutra u isto vrijeme, ovdje s mnogo više ljudi, a vama neizmjerno hvala što ste ovdje i što ste pokazali ne mržnju, nego ljubav za našeg Noleta. Ljubav je ta koja pokreće svijet.