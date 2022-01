VIDEO Slavni Australac podrijetlom iz Hrvatske oštro stao u obranu Đokovića: Udri jače!

Andrew Bogut, jedna od najvećih zvijezda u povijesti australske košarke i nekadašnja NBA zvijezda jedan je od najglasnijih Australaca kada je u pitanju kritika tamošnjih vlasti i načina kako se bore protiv koronavirusa, a poseban gnjev je u njemu probudio slučaj Novaka Đokovića.

“Sada vidite što je sve narod Australije morao trpjeti u posljednje dvije godine. Nosi masku – nemoj nositi masku. Cijepi se, ali nemoj tim cjepivom. Idi na PCR test ili ipak RAT test. Otvori granice, zatvori granice”, napisao je Bogut na društvenim mrežama.

Welcome international media re:Djokovic.



Now you see what the people of Australia have had to deal with for 2 years straight.



Mask-Dont mask.Vax-Not that brand tho. PCR-No RAT. Open/close border.



A country full of bumbling politicians who couldnt organise a root in a brothel.