Poslušaj
UŽASAVAJUĆE

Tenisačica uoči meča dobila zastrašujuću poruku: Poslali joj sliku pištolja i prijetili njenim roditeljima

Australian Open
Hollie Adams/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
07.03.2026.
u 13:30

Ta osoba mi je rekla da će, ako ne izgubim meč, ciljati moju obitelj. Rekli su da znaju gdje moja obitelj živi, koje automobile voze i da imaju njihove brojeve telefona

Mađarska tenisačica Panna Udvardy, 95. na WTA ljestvici, otkrila je kako je dobila ozbiljne prijetnje uoči njenog meča s Anhelinom Kalininom na turniru u Antalyji.Udvardy je otkrila kako je dobila poruku na Whatsppu od nepoznate osoba, a u privitku se nalazila slika pištolja i dodali kako će napasti njene roditelje ako ne izgubi meč.

Mađarska tenisačica objavila je tu informaciju na Instagramu nakon poraza u četvrtfinalu od Kalinine. Otkrila je kako je dobila nekoliko takvih poruka i dodala:

Slavni Hrvat nakon teške bolesti napravio je veliki zaokret: Evo gdje danas živi i čime se bavi

- Poslali su fotografiju vatrenog oružja. Ta osoba mi je rekla da će, ako ne izgubim meč, ciljati moju obitelj. Rekli su da znaju gdje moja obitelj živi, koje automobile voze i da imaju njihove brojeve telefona. Čak su poslali fotografije članova moje obitelji i vatrenog oružja.

Dodala je i kako je odmah obavijestila WTA i direktore turnira:

- Odmah sam kontaktirala WTA nadglednika i poslala mu snimke zaslona. Također sam obavijestila svoju obitelj, koja je odmah stupila u kontakt s lokalnim konzulatom. WTA supervizor mi je rekao da su slične prijetnje primile i druge igračice. Sumnjaju na moguće curenje osobnih podataka iz baze te navode da je istraga u tijeku - zaključila je.

Turska policija očito je ozbiljno shvatila te prijetnje pa su Udvardy na meču protiv Kalinine pratila tri policajca.

Ova vijest stiže samo nekoliko dana nakon što je Talijanka Lucrezia Stefanini doživjela nešto slično tijekom kvalifikacija za Masters 1000 turnir u Indian Wellsu. Ona je također primala slike oružja uz tekst u kojem se spominju detalji o njenoj obitelji.
