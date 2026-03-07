Naši Portali
Komentari
OSTALI ZATEČENI

Legenda Barcelona otkrila kako je izgledao posjet Bijeloj kući: 'Mislio sam da ćemo pričati o nogometu'

Karlo Koret
07.03.2026.
u 10:45

Posjet je bio planiran davno, za tjedan u kojem igramo ovdje u Washingtonu. Bili smo tamo nekoliko sati i uspjeli smo vidjeti dio Bijele kuće, ne previše

Momčad Inter Miamija u četvrtak je gostovala u Bijeloj kući na prijemu kod američkog predsjednika Donalda Trumpa. Tradicija je da osvajači američkih liga gostuju kod predsjednika, a isto je bilo i s prošlogodišnjim pobjednicima MLS Kupa. Inter večeras gostuje kod D.C. Uniteda, momčadi iz glavnog grada SAD-a pa su gostovanje u Washingtonu iskoristili i za prijem kod Trumpa.

Njihov posjet privukao je veliki interes medija, a trener Intera i bivši argentisnki reprezentativac i igrač Barcelone i Liverpoola Javier Mascherano otkrio je kako je cijeli posjet izgledao. "Mislio sam da ćemo pričati o nogometu" - rekao je pa odgovorio na pitanje:

- Poštovali smo protokol i tradiciju prema kojoj prvaci dolaze u Bijelu kuću. Posjet je bio planiran davno, za tjedan u kojem igramo ovdje u Washingtonu. Bili smo tamo nekoliko sati i uspjeli smo vidjeti dio Bijele kuće, ne previše, koliko se moglo. Kontakt s predsjednikom Trumpom bio je onakav kakav se vidio na televiziji, ništa više od toga.

Ono što je mnoge iznenadilo jest što je Trump tijekom posjeta nogometaša i dalje govorio o aktualnoj temi rata u Iranu. 

- Američka vojska, zajedno s našim divnim izraelskim partnerima, nastavlja potpuno uništavati neprijatelja, i to puno brže od predviđenog i na razinama kakve još nitko nije vidio. Svakog sata uništavamo sve više iranskih projektila i dronova, onesposobljavamo ih na način za koji nitko nije vjerovao da je moguć. Čim ispale projektil, unutar četiri minute njihov lanser je pogođen. Oni ni ne znaju što ih je snašlo. Mi imamo najjaču vojsku na svijetu, a njihova mornarica je nestala - 24 broda u tri dana. To je jako puno brodova - govorio je Trump dok su ga članovi Intera u čudu gledali.
