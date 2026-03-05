Od raka i 30.000 eura do carstva od stotina milijuna: Ovo je muškarac koji je osvojio Sabalenku

Bjeloruska tenisačica Arina Sabalenka ovih danas ponosno ističe zaručnički prsten. Izabranik njezinog srca je Georgios Frangulis, brazilski poduzetnik grčkih korijena. On je samostvoreni multimilijunaš, vizionar koji je napustio sigurnu karijeru kako bi slijedio svoj instinkt, čovjek koji je pobijedio tešku bolest u najgorem mogućem trenutku i sa zadnjih 30.000 eura u džepu pokrenuo posao koji danas vrijedi stotine milijuna. Njegovo carstvo zove se Oakberry, brend specijaliziran za açaí zdjelice, koji je u manje od deset godina osvojio svijet i postao sinonim za zdravi brzi obrok.

Upisao je i 2014. godine diplomirao pravo na prestižnom brazilskom sveučilištu Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP), no pravosudni ispit nikada nije položio. Njegova strast nije ležala u sudnicama i zakonima, već u stvaranju nečeg novog.

- Oduvijek sam znao da neću biti odvjetnik. Ono što sam zaista želio bilo je postati poduzetnik - priznao je godinama kasnije u intervjuu.

Nakon diplome, donio je prijelomnu odluku, preselio se u SAD, prvo u Miami, a zatim u Kaliforniju, gdje je uočio rastući trend zdrave prehrane. Posebno ga je fascinirao açaí, supervoće iz Amazone, koje je u njegovom rodnom Brazilu bilo dobro poznato. Uvidio je prazninu na tržištu: nitko nije nudio açaí na brz, praktičan i brendiran način, po standardima globalnih lanaca brze hrane. Tada se rodila ideja o Oakberryju.

Godina 2016. bila je najteža i ujedno najvažnija u njegovom životu. Dok je razrađivao poslovni plan, suočio se s dijagnozom koja ledi krv u žilama. U kolovozu mu je otkriven rak štitnjače.

- Nikada to nisam nikome rekao, ali tada sam saznao da imam čvor od četiri centimetra koji se mora hitno ukloniti - ispričao je.

Unatoč strahu, nije odustao. Prvog listopada oženio se svojom tadašnjom partnericom Isabellom Armentano, a za proslavu je, kako kaže, potrošio zadnji novac koji je imao. Samo dva tjedna kasnije,bio je na operacijskom stolu. Uspješno se oporavio, a već 6. prosinca, s posuđenim novcem i vlastitih zadnjih 30.000 eura, otvorio je prvu Oakberry trgovinu u São Paulu.

- Pogođen sam nekom vrstom božanske zrake kada mi je to najviše trebalo, a najmanje sam očekivao - opisao je taj sudbonosni period.

Ono što je uslijedilo bilo je gotovo nestvarno. Oakberry je eksplodirao. Koncept zdravih, ukusnih i prilagodljivih açaí zdjela, posluženih brzo i efikasno, pokazao se kao pun pogodak. Iz jedne male trgovine u Brazilu, Oakberry je prerastao u globalni fenomen s više od 700 poslovnica u preko 40 zemalja, od SAD-a do Australije. Kompanija je rasla nevjerojatnom brzinom, otvarajući u prosjeku jednu novu trgovinu svaka tri dana. Krajem 2023. godine, brend je privukao investiciju od 67 milijuna dolara, potvrdivši svoju snagu na tržištu.

Iako rođen i odrastao u Brazilu, Frangulis s ponosom ističe svoje porijeklo. Njegov djed, također Georgios, emigrirao je iz grčkog Soluna, a obitelj je zadržala snažnu vezu s helenskom kulturom.

- Mogu reći da smo uvijek bili grčka obitelj, po načinu na koji vidimo svijet, našim vrijednostima i načinu na koji sam odgojen. Osjećam se 100 posto Grkom - izjavio je.

Frangulis je strastveni automobilist i profesionalni vozač koji se natjecao u više od 128 utrka u prestižnom Porsche GT3 Cup Challengeu. Ta strast seže još u djetinjstvo, kada je s devet godina sanjao o posjedovanju tima Formule 1.Njegov privatan život dospio je u fokus javnosti početkom 2024. godine, kada jeobjavljena njegova veza s Arinom Sabalenkom. Njihov odnos započeo je u iznimno teškom periodu za tenisačicu, nedugo nakon tragične smrti njezinog bivšeg dečka Konstantina Kolcova. Frangulis se pokazao kao njezin najveći oslonac.

- Bilo je to jako teško razdoblje i bila sam sretna što ga imam uz sebe. Uvijek me bodrio, pazio da radimo zabavne stvari kako bih zaboravila na tenis i usredotočila se na lijepe stvari u životu - otkrila je Sabalenka.

Iako obožava tenis, Frangulis priznaje da je gledanje njezinih mečeva jedna od najstresnijih situacija koje je doživio.

- Pokušavam ne pokazivati previše emocija jer Arina sve primijeti. Samo plješćem najglasnije što mogu kako bi osjetila podršku. Najvažniji dio dolazi poslije, kada se pobrinem da se ona osjeća dobro bez obzira na ishod - rekao je

Frangulisov poduzetnički duh i ljubav prema sportu nisu ograničeni samo na Oakberry i automobilizam. Njegov osjećaj za posao doveo ga je do ulaganja u francuski nogometni klub Le Mans. Ono što je posebno zanimljivo jest da je u tom investicijskom pothvatu udružio snage s nekim od najvećih imena iz svijeta sporta. Među njegovim suinvestitorima su teniska legenda Novak Đoković te bivši vozači Formule 1, Felipe Massa i Kevin Magnussen.