FOTO Naš uspješni tenisač ljubi jednu od najljepših Hrvatica! Uživaju u ljubavi, a na romansi im mnogi zavide

Naš tenisač Borna Ćorić odlučio je nakratko skinuti plašt tajnovitosti sa svog ljubavnog života i s više od 300 tisuća pratitelja na Instagramu podijeliti seriju fotografija s atraktivnom influencericom Anamarijom Raič. Iako je par u vezi još od kraja 2023. godine, o čemu je eksluzivno Večernji list izvijestio javnost, svoju su intimu pokušali čuvali samo za sebe. Nove fotografije prikazuju presjek njihovih zajedničkih trenutaka iz posljednjih nekoliko mjeseci, od opuštenih izlazaka s prijateljima do pojavljivanja na svečanim događanjima, a tenisačev potez jasno daje do znanja da je veza ozbiljna i stabilna. Objava je u kratkom roku prikupila brojne pozitivne reakcije i komentare obožavatelja koji su s oduševljenjem pozdravili rijedak uvid u privatni život sportaša. Cijelu objavu možete pogledati OVDJE.

Foto: Instagram

Podsjetimo, Anamaria je prva diskretno potvrdila vezu za Večernji list u siječnju 2025., govoreći o zajedničkom putovanju u Australiju, dok je Ćorić prvu službenu zajedničku fotografiju objavio u svibnju iste godine. Njihova veza očito je cvjetala daleko od znatiželjnih pogleda, a s vremenom su se počeli sve češće zajedno pojavljivati u javnosti, potvrđujući da njihova ljubavna priča nije samo prolazna avantura.

Dama koja je osvojila srce našeg tenisača uspješna je influencerica i model koju na Instagramu prati više od 130 tisuća ljudi. Anamaria Raič rođena je u Makarskoj, a prije nego što se posvetila lifestyle sceni, u Zagrebu je diplomirala pravo i financije. Poznata je po svojoj minimalističkoj eleganciji i profinjenom modnom izričaju, zbog čega je ostvarila suradnju s brojnim poznatim modnim i beauty brendovima. Svojim atraktivnim fotografijama i besprijekornim stilom redovito oduzima dah obožavateljima, a prema svemu sudeći, uspjela je očarati i Bornu, baš kao i on nju. Osim na društvenim mrežama, par se ne ustručava pokazati svoju bliskost ni na javnim događanjima, a viđeni su i na obiteljskim slavljima, poput krštenja sina Bornine sestre Brune u lipnju 2025., što svjedoči o tome da je Anamaria postala važan dio tenisačeva života.