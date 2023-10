Tamburaški doček za hrvačke odličnike, za srebrnog Mandića i brončanog Kodrića

U ponedjeljak navečer u zagrebačkoj zračnoj luci bilo je prilično raspjevano. Po izlasku u zonu dolazaka putnici bi ostali u čudu s "odborom za doček" kojeg su činili raspjevani petrinjski tamburaši. A oni su, zapravo, svirali i pjevali za točno ciljanu, malu skupinu, putnika iz Tirane odakle su stigli medaljama ovjenčani članovi hrvatske hrvačke mlađeseniorske reprezentacije grčko-rimskim stilom.

A dečki iz tamburaške družine Falk, tako nam ih je predstavio trener Hrvačkog kluba Petrinja Vinko Kadečka, "prašili" su u čast njihova mladog sugrađanina Karla Kodrića (82 kg) koji se drugu godinu zaredom s U-23 Svjetskog prvenstva vratio s odličjem. No, slavili su oni i naslov svjetskog doprvaka Mateja Mandića (87 kg) iz zagrebačkog Metalca kojeg su dočekali klupski kolege s velikim transparentom.

- Moji Petrinjci se doista znaju veseliti medaljama. Ludi su u pozitivnom smislu. I lani je bilo tako - priča Kodrić koji je još prije 10 mjeseci imao operacija leđa.

- Nakon lanjskog srebra na istom natjecanju dogodila mi se operacija leđa a prije osam mjeseci krenula je moja rehabilitacija koju smo, očito, odradili jako dobro. Ja jesam imao velika očekivanja ali nisam znao što očekivati jer sam imao malo međunarodnih proba na kojima nisam briljirao. Tako da nisam znao koliko sam dobar no kada su natjecanja u Tirani krenula vidio sam da je to.

Od Kodrića taj dan bolji je bio jedino od Rus Aues Gonibov, inače aktualni brončani s ovogodišnjeg seniorskog Svjetskog prvenstva.

- Imam osjećaj da sam bio bolji od svih u kategoriji osim od tog Rusa koji se našao u mom dijelu ždrijeba. Ja sam mu jedini uspio napraviti bod i da me pomazila sreća u ždrijebu moglo se dogoditi da na njega idem tek u finalu.

A upravo je tu vrstu sreće imao Matej Mandić koji je na svog Rusa (Murtazalijev), također već prekaljenog natjecatelja, naletio tek u finalu. A Matej je do finala došao s četiri pobjede tehničkim tušem osvojivši u turniru čak 46 bodova što je slika svojevrsne tehničke raskoši.

- Nije ovo blic uspjeh, ovo je tek moj početak. Prije ovoga mi je najbolji plasman bilo peto mjesto u Europi kada sam izgubio tehničkim tušem od Poljaka kojem sam sada uzvratio na isti način i vjerujem da ću i kroz seniorsko hrvanje napredovati. Klupski trener mi je dvostruki olimpijac Božo Starčević koji mi je kao drugi otac - zborio je srebrni Mandić, inače polaznik izvanrednog studija na zagrebačkom Kineziološkom fakultetu.

A poput Mandića i Kodrića, KIF-ovac je i hrvatski mlađeseniorski izbornik Anton Đok koji nam je nahvalio dečke koje je vodio:

- Mandić je do finala sve protivnike pobijedio tehničkim tušem a među njima i dva kapitalca, Armenca i Poljaka. Kako je išao turnir Matej je sve više rastao te ga je zaustaviti uspio jedino Rus koji je već afirmirani seniorski borac. Prvi put sam vidio Mateja s takvim izvedbama, s tehničkim zahvatima i oružjima koje drugi nisu očekivali. I od Karla je jedino Rus bio bolji no valja reći da je on prije nepunih 10 mjeseci imao operaciju leđa i da se vratio na sjajan način.

S obzirom na to da se s prošlogodišnjeg SP-a Kodrić nije sam vratio sa srebrom jer doprvak je bio i njegov klupski suborac Pavel Puklavec (72 kg) mogli bismo reći da je na seniorsku scenu stupio jedan obećavajući naraštaj kojeg, da bismo ovakve priče pisali i o seniorskim uspjesima, čeka puno teškog, rudarskog, rada.

