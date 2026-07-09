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NAJSTARIJI NASLJEDNIK

Evo tko je samozatajni sin Slavena Bilića. Ima dugu kosu i osebujan stil, a šuškalo se da je ljubio ovu manekenku

Split: Poznati na tribinamaa tijekom utakmice Hajduka i Dinama
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
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VL
Autor
Vecernji.hr
09.07.2026.
u 13:29

Leo Bilić vodi prilično samozatajan život, no pažnju privlači osebujnim stilom i prepoznatljivim izgledom. Danas 29-godišnjak njeguje rokerski imidž, s dugom kosom i brkovima, zbog čega mnogi na prvi pogled ne bi odmah uočili fizičku sličnost sa slavnim ocem.

Nakon što je Zlatko Dalić napustio klupu hrvatske nogometne reprezentacije, u javnosti su odmah počela nagađanja o tome tko bi ga mogao naslijediti. Među imenima koja se najčešće spominju nalazi se i Slaven Bilić, bivši hrvatski reprezentativac i nekadašnji izbornik vatrenih. Bilić je reprezentaciju već vodio od 2006. do 2012. godine, a u vrijeme novih špekulacija o njegovu mogućem povratku na izborničku klupu ponovno se pojačao interes i za njegov privatni život. Iako je tijekom karijere uglavnom nastojao obitelj držati podalje od medijske pozornosti, javnosti je poznato da je Bilić već godinama u sretnoj vezi s Riječankom Ivanom Đeldum, koja je od njega mlađa 15 godina. Njihova veza započela je 2008. godine, a zajedno imaju tri kćeri. Prije Ivane, Bilić je bio u braku s pravnicom Andrijanom, s kojom ima dvoje djece, sina Lea i kći Alanu. Brak je okončan 2007. godine, a bivši izbornik nakon toga je pronašao novu životnu sreću. Ipak, posljednjih godina dio medijske pozornosti sve češće privlači upravo njegov sin Leo, koji se u javnosti pojavljuje rijetko, ali gotovo svaki put izazove zanimanje fotografa.

Leo Bilić vodi prilično samozatajan život, no pažnju privlači osebujnim stilom i prepoznatljivim izgledom. Danas 29-godišnjak njeguje rokerski imidž, s dugom kosom i brkovima, zbog čega mnogi na prvi pogled ne bi odmah uočili fizičku sličnost sa slavnim ocem. Ipak, njegov stil i karizma mnoge podsjećaju na mladenačke dane Slavena Bilića, koji je i sam godinama bio poznat po rokerskom duhu, ljubavi prema glazbi i osebujnoj pojavi. U mlađim danima Leo je u medijima bio opisivan kao “ljepuškasti dečkić”, no s vremenom je izgradio potpuno drukčiji, zreliji i upečatljiviji imidž. Upravo zbog toga svako njegovo pojavljivanje u javnosti privuče dodatnu pažnju, osobito zato što se Bilićeva obitelj rijetko pojavljuje na događanjima i ne eksponira se bez potrebe.

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Split: Poznati na tribinamaa tijekom utakmice Hajduka i Dinama
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Javnost ga je posljednji put imala priliku vidjeti u svibnju prošle godine, kada je s ocem pratio derbi između Dinama i Hajduka. Fotografi su ih tada snimili u opuštenom razgovoru dok su komentirali događanja na terenu, a otac i sin djelovali su dobro raspoloženo. Takvi zajednički trenuci u javnosti prava su rijetkost, zbog čega su fotografije izazvale dodatno zanimanje. Leo je najstarije od Bilićeve djece. Iz braka s Andrijanom, koji je završen 2007. godine, Slaven ima i kći Alanu, dok je s dugogodišnjom partnericom Ivanom Đeldum dobio još tri kćeri. Prije nekoliko godina Leo se našao u medijima i zbog navodne veze s Laurom Jurčević, kćeri trenera Nikole Jurčevića, no o svom privatnom životu nikada nije javno govorio.

Ključne riječi
Slaven Bilić Leo Bilić showbiz

Komentara 1

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LU
Lukeruk
14:11 09.07.2026.

Bilić pojma nema ali mediji ga forsaju jer je njihov, jugoslaven, dovodi si u emisiju nekakve srpske bilmeze

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