Milanović odgovorio Vučiću: 'Neka razmisli malo o tome...'

„Hrvatska je u NATO-u, Srbija nije i oni moraju odlučiti gdje će i što će. Ali, dok god se susjedna država naoružava nekim sustavima koji izazivaju pozornost, svaka normalna država će postaviti pitanje – što će vam to. To nisu Lego kockice, to su ubojni sustavi. I nije to sve, postoje i raketni bacači koje su kupili od naših „strateških saveznika“ iz Izraela, koji to prodaju svakome. To nas se također tiče, jer naš prvi susjed se naoružava sistemima koje mi za sada nemamo. To znači da ćemo ih i mi morati nabaviti. Upozoravati na to vidim kao opis svoga posla“, rekao je predsjednik Republike Zoran Milanović tijekom radnog posjeta Crnoj Gori komentirajući reakciju predsjednika Srbije Aleksandra Vučića na činjenicu da je predsjednik Milanović na sastanku NATO-a upozorio na naoružavanje Srbije.

„Nisam ja huškao na Srbiju, zna Vučić da ja imam puno razumijevanja za Srbiju, katkad i previše, i da su hrvatski Srbi - kojih još ima dosta - glasali za mene, ne za njega. A ja sam Hrvat. Neka malo razmisli o tome“, dodao je i pojasnio kako u NATO-u jučer nisu reagirali na njegovo upozorenje, „ali moja dužnost je da to kažem“.

O otvorenim pitanjima između Hrvatske i Crne Gore, predsjednik Milanović je kazao: „Neke stvari će još trebati rješavati, ali ne vidim ništa kao ozbiljnu prepreku“. „Granicu bi trebalo riješiti, jasno je što je tu hrvatsko, a što je crnogorsko. To je stvar snage i kredibiliteta vlasti koja je trenutno u Crnoj Gori, da to apsolvira i da prođe politički neokrznuta“, rekao je i dodao kako bi s crnogorske strane „nekakva gesta trebala“ i po pitanju logora Morinj.

Na pitanje novinara komentirao je i najavu zajedničke nabave transportnih zrakoplova koju je Hrvatska dogovorila s još nekoliko članica Europske unije. „Jučer sam generalno to podržao. Međutim, u međuvremenu sam saznao da je Glavni stožer OSRH to problematizirao, očitovali su se da to baš i nije dobro rješenje. Našoj vojsci treba nešto drugo, to je certificiran stav Hrvatske vojske koju predstavlja Glavni stožer. Ali, HDZ je odlučio drukčije i tako to funkcionira cijelo vrijeme“, upozorio je predsjednik Milanović.

Potvrdio je kako je o toj temi u Ankari razgovarao i s ministrom Anušićem. „Pitao sam ga što kaže HV, rekao mi je – to je u redu. Onda razgovaram dalje i – nije u redu“, kazao je Predsjednik i ponovio kako je „ovo primjer kupnje za koju pouzdano znam da je Glavni stožer izrazio rezervu“.

„Neće se vojska buniti. Vlada može potrošiti novac na što god hoće. Kupit će avion, moramo sudjelovati u financiranju održavanja, avion takvog kapaciteta nam neće nikada trebati. Zašto smo se za to opredijelili, ne znam. Ali, razgovaram s vojskom, s ljudima kojima sam formalno nadređen, kao Vrhovni zapovjednik. Ne mogu spriječiti Plenkovića i Anušića da nešto kupe, ali ovo je još jedan primjer kako se novac troši na način koji nije optimalan“, pojasnio je predsjednik Milanović koji smatra da bi „politika, Plenković i Anušić, trebala povući ručnu i obaviti konzultacije da vide zašto vojnici smatraju da to nije dobro“.

Nakon oštrih reakcija predsjednika Vlade vezanih uz Ustavom jasno definirane ovlasti predstavljanja Hrvatske na Europskom vijeću, predsjednik Milanović je rekao: „Spomenuo sam to zato što ne dopuštam da se manipulira i otima i krade ovlasti i dužnosti. U Ustavu piše da je predstavljanje Hrvatske u Europskom vijeću ovlast i Vlade i Predsjednika Republike. Ne piše da je to privatna imovina HDZ-a i Andreja Plenkovića, nego dijeljena ovlast, ovisno o nadležnostima. Promijenile su se okolnosti: nekada su se Europska vijeća bavila ekonomijom, sada se bave ratom. Je li to nadležnost Predsjednika Republike? Da.“

Predsjednik Milanović je pojasnio kako to ne znači da bi on po defaultu trebao predstavljati Hrvatsku u Europskom vijeću, nego „kako se dogovorimo, ali prvo ćemo se dogovoriti“. „To je tema za ozbiljan razgovor između nekoga tko je dobio mandat građana dva puta i nekoga tko je predsjednik Vlade i nije dobio takav mandat, ali je predsjednik Vlade. Je li pošteno da svaki četvrti put ode predsjednik države kada su takve teme? Jednom ja, tri puta on. Ili pola, pola. Tako piše u Ustavu“, rekao je i poručio predsjedniku Vlade da „neće pobjeći od razgovora na tu temu jer želiš prigrabiti ono što ti ne pripada“.

„Zlatko Dalić je bio neopisivo uspješan. Postao je planetarna zvijezda s pokrićem, momčadi koje je vodio u kontinuitetu su bile druga na svijetu, treća na svijetu, u finalu Lige nacija protiv Španjolske. Čast svima, ali biti drugi na svijetu je čudo. To su enormni rezultati. Odlazi kao čovjek ovjenčan slavom. Što će dalje raditi, to je njegova privatna stvar. Ja mu želim sve najbolje i čestitam“, rekao je predsjednik Milanović o odlasku Zlatka Dalić s mjesta izbornika hrvatske nogometne reprezentacije.