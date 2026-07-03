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ZALOG ZA BUDUĆNOST

Osijek nije uspio zadržati najtalentiranijeg igrača: Mladi napadač seli u Njemačku, pridružit će se vatrenom

Screenshot/X
VL
Autor
Večernji.hr
03.07.2026.
u 15:54

Dedić je pažnju na sebe privukao nastupima za hrvatsku u:17 reprezentaciju koju je s tri gola u pet utakmica odveo na Europsko prvenstvo, a potom na njemu zabio i tri gola Španjolskoj

Jakov Dedić napustio je Osijek i karijeru će nastaviti u njemačkom Hoffenheimu. 16-godišnji napadač za bijelo-plave bio je vezan stipendijskim ugovorima, a zbog brojnih promjena u vrhu sportskog sektora kluba u posljednjih nekoliko mjeseci, nije potpisao profesionalni. Najmlađi igrač HNL-a iz prošle sezone zato seli u klub Andreja Kramarića za "samo" 850 tisuća eura.

U dogovor su uključeni i razni bonusi pa bi se zarada Osječana još mogla povećati iako će i taj iznos na kraju biti znantno manji od onoga koji su Osječani mogli dobiti da su ga vezali profesionalnim ugovorom. Dedić je pažnju na sebe privukao nastupima za hrvatsku u:17 reprezentaciju koju je s tri gola u pet utakmica odveo na Europsko prvenstvo, a potom na njemu zabio i tri gola Španjolskoj.

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U posljednje vrijeme su se za njega intenzivno zanimali Hoffenheim i Werder iz Bremena, a portugalski mediji spominjali su i interes Porta. Hoffenheim je ipak bio najkonkretniji te će Dedić dijeliti svlačionicu s jednim od najvećih hrvatskih napadača Andrejem Kramarićem. Za očekivati je kako će se ipak prvo 'kaliti' u mladoj momčadi te će tamo morati zaslužiti minute u prvom sastavu.

Za seniorsku momčad Osijeka odigrao je tek 26 minuta raspoređenih u dvije utakmice, ali o kakvom se talentu radi najbolje govori podatak da je za mlađe selekcije kluba zabio čak 367 golova.
Ključne riječi
Transfer Andrej Kramarić Hoffenheim NK Osijek

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