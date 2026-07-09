FIFA priredila novo iznenađenje na Svjetskom prvenstvu: Nekoliko sati prije utakmice mijenjaju VAR protokol

Večeras od 22 sata po hrvatskom vremenu na rasporedu je prva četvrtfinalna utakmica Svjetskog prvenstva u SAD-u, Meksiku i Kanadi. Susret će se Francuska i Maroko, a bolji iz tog dvoboja ide na pobjednika utakmice Španjolske i Belgije koja je na rasporedu sutra od 21 sat. Zanimljivo je kako je FIFA samo nekoliko sati prije utakmice odlučila promijeniti uobičajeni VAR protokol na ovom prvenstvu.

Sudačku postavu činit će Argentinci Facudno Tello i njegovi pomoćnici Juan Pablo Belatti i Gabriel Chade. Četvrti i peti sudac dolazi također iz Argentine (Dario Herrera i Christian Navarro), a VAR sudac bit će Hernán Mastrangelo također iz Mastrangelo. Mijenjaju se pozicije pomoćnog VAR suca i njegove zamjene, a tu dužnost na ovom će susretu obnašati Urugvajac Leodán González. a zamjenica će mu biti Tatiana Guzman iz Nikaragve.

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Do sada su svi VAR suci na Svjetskom prvenstvu bili u sjedištu u Dallasu, ali FIFA je to odlučila promijeniti. Njena pravila ne dozvoljavaju prekid utakmice zbog problema s tehnologijom, a kako se to ne bi dogodilo, Guzman i Gonzalez nalazit će se na stadionu u Bostonu.

Kada bi došlo do poteškoća s tehnologijom, njih dvoje mogli bi preuzeti potrebne dužnosti na samom stadionu.