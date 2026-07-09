FOTO Ova ljepotica osvojila je srce Kyliana Mbappea: Prate ju milijuni, a proslavila se u Netflixovom hitu

Nagađanja o romansi Expósito i Mbappéa pojavila su se tijekom ove godine. Par je viđen zajedno u više navrata, od Pariza do Ibize, što je potaknulo lavinu medijskog interesa. Iako nisu komentirali prirodu svoje veze, njihova zajednička pojavljivanja dovoljna su da ih obožavatelji proglase najtraženijim parom, pogotovo sada kada je Mbappé u fokusu zbog Svjetskog prvenstva.
No, Ester Expósito bila je zvijezda i prije glasina o vezi s nogometnom zvijezdom. Rođena Madriđanka stekla je svjetsku slavu ulogom Carle Rosón u Netflixovoj hit seriji "Elite". Serija je postala međunarodni fenomen i predstavila je Expósito milijunima gledatelja diljem svijeta i učinila ju jednom od najpoznatijih mladih španjolskih glumica.
Nakon "Elite", pojavila se u projektima poput serija "Neka netko mora umrijeti" i "Bandidos" te filmova kao što je "Venera". Njezin talent nedavno je potvrđen kada je na televizijskom festivalu u Monte Carlu nagrađena za talent koji najviše obećava.
Osim glume, Expósito je postala i nezaobilazno ime u svijetu mode, surađujući s brendovima poput Dolce & Gabbane i Bvlgarija. Njezin utjecaj proteže se i na društvene mreže, gdje na Instagramu ima više od 24 milijuna pratitelja.