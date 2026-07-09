FOTO Ova ljepotica osvojila je srce Kyliana Mbappea: Prate ju milijuni, a proslavila se u Netflixovom hitu

Dok Kylian Mbappé dominira na Svjetskom prvenstvu, u središtu pozornosti našla se i španjolska glumica Ester Expósito. 
Dok Kylian Mbappé dominira na Svjetskom prvenstvu, u središtu pozornosti našla se i španjolska glumica Ester Expósito. 
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Nagađanja o romansi Expósito i Mbappéa pojavila su se tijekom ove godine. Par je viđen zajedno u više navrata, od Pariza do Ibize, što je potaknulo lavinu medijskog interesa. Iako nisu komentirali prirodu svoje veze, njihova zajednička pojavljivanja dovoljna su da ih obožavatelji proglase najtraženijim parom, pogotovo sada kada je Mbappé u fokusu zbog Svjetskog prvenstva.
Nagađanja o romansi Expósito i Mbappéa pojavila su se tijekom ove godine. Par je viđen zajedno u više navrata, od Pariza do Ibize, što je potaknulo lavinu medijskog interesa. Iako nisu komentirali prirodu svoje veze, njihova zajednička pojavljivanja dovoljna su da ih obožavatelji proglase najtraženijim parom, pogotovo sada kada je Mbappé u fokusu zbog Svjetskog prvenstva.
Foto: Instagram
Share
Podijeli
No, Ester Expósito bila je zvijezda i prije glasina o vezi s nogometnom zvijezdom. Rođena Madriđanka stekla je svjetsku slavu ulogom Carle Rosón u Netflixovoj hit seriji "Elite". Serija je postala međunarodni fenomen i predstavila je Expósito milijunima gledatelja diljem svijeta i učinila ju jednom od najpoznatijih mladih španjolskih glumica.
No, Ester Expósito bila je zvijezda i prije glasina o vezi s nogometnom zvijezdom. Rođena Madriđanka stekla je svjetsku slavu ulogom Carle Rosón u Netflixovoj hit seriji "Elite". Serija je postala međunarodni fenomen i predstavila je Expósito milijunima gledatelja diljem svijeta i učinila ju jednom od najpoznatijih mladih španjolskih glumica.
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Nakon "Elite", pojavila se u projektima poput serija "Neka netko mora umrijeti" i "Bandidos" te filmova kao što je "Venera". Njezin talent nedavno je potvrđen kada je na televizijskom festivalu u Monte Carlu nagrađena za talent koji najviše obećava.
Nakon "Elite", pojavila se u projektima poput serija "Neka netko mora umrijeti" i "Bandidos" te filmova kao što je "Venera". Njezin talent nedavno je potvrđen kada je na televizijskom festivalu u Monte Carlu nagrađena za talent koji najviše obećava.
Foto: Instagram
Share
Podijeli
OGLAS
Osim glume, Expósito je postala i nezaobilazno ime u svijetu mode, surađujući s brendovima poput Dolce & Gabbane i Bvlgarija. Njezin utjecaj proteže se i na društvene mreže, gdje na Instagramu ima više od 24 milijuna pratitelja.
Osim glume, Expósito je postala i nezaobilazno ime u svijetu mode, surađujući s brendovima poput Dolce & Gabbane i Bvlgarija. Njezin utjecaj proteže se i na društvene mreže, gdje na Instagramu ima više od 24 milijuna pratitelja.
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Foto: Instagram
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Foto: Instagram
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Foto: Instagram
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Foto: Instagram
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Foto: Instagram
Share
Podijeli
OGLAS

Ne propustite

1/