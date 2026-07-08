Pakleni srpanj u Europi: Toplinska kupola širi se prema Balkanu, evo kada će biti najgore

Srpanj se nastavlja s ekstremnim vrućinama koje su već zahvatile jugozapad Europe, a ovoga će se tjedna postupno širiti prema sjeveru i istoku kontinenta. Iznad zapadne i jugozapadne Europe učvrstila se snažna anticiklona, odnosno takozvana toplinska kupola, koja blokira prodor svježijeg atlantskog zraka. Zbog toga se Španjolska, Portugal i Francuska već danima nalaze pod izrazitim toplinskim opterećenjem. Temperature su u mnogim područjima 10 do 15 stupnjeva više od uobičajenih vrijednosti za ovo doba godine, a dijelovi Pirenejskog poluotoka i južne Francuske bilježe temperature od 40 do 45 stupnjeva. Slično kao tijekom povijesnog toplinskog vala krajem lipnja, noći ne donose pravo osvježenje, pa se u velikim urbanim središtima, poput Madrida, ponovno bilježe takozvane tropske noći.

Dodatni problem predstavlja izostanak oborina i brzo isušivanje tla, što znatno povećava opasnost od požara. Veliki i razorni požari već su aktivni u dijelovima Portugala, Španjolske i južne Francuske, gdje su temperature posljednjih dana prelazile 40 stupnjeva, uz vrlo nisku relativnu vlažnost zraka, piše Severe Weather. Toplinski stres i rizik od požara ondje su na ekstremnim razinama. Prema aktualnim prognostičkim modelima, toplinska kupola mogla bi ostati stabilna najmanje još tjedan dana, što znači da će se ekstremni toplinski val nastaviti barem do sredine srpnja. Tlo je u mnogim regijama već izrazito suho nakon rekordno toplog razdoblja krajem svibnja i povijesnog toplinskog vala krajem lipnja, kada su srušeni brojni mjesečni, ali i apsolutni temperaturni rekordi.

Vrućina će se sljedećih dana postupno širiti iz Francuske, Španjolske i Portugala prema ostatku zapadne, a zatim i srednje Europe. Najtopliji zrak očekuje se nad Španjolskom, Portugalom, Francuskom i Ujedinjenim Kraljevstvom, a anomalije temperature mogle bi dosezati 12 do 16 stupnjeva iznad prosjeka za sredinu srpnja. U dijelovima zapadne i središnje Francuske modeli nakon nedjelje čak upućuju na mogućnost temperatura do 45 stupnjeva, što bi moglo ugroziti neke regionalne srpanjske rekorde. Toplinska kupola djeluje poput poklopca na loncu: zadržava topao zrak pri tlu, a spuštanje zraka dodatno ga zagrijava. Takvi uvjeti mogu biti posebno opasni za starije osobe, djecu, kronične bolesnike, radnike na otvorenom i ljude koji žive u loše izoliranim ili pregrijanim prostorima. Dugotrajna izloženost visokim temperaturama može dovesti do dehidracije, iscrpljenosti, vrtoglavice, a u težim slučajevima i do toplinskog udara.

Vrućine će se proširiti i prema Britanskom otočju, gdje se očekuju temperature u niskim do srednjim 30-ima, osobito u južnoj i središnjoj Engleskoj te Walesu. Njemačka i zemlje Beneluksa također će se zagrijavati prema vikendu, s temperaturama uglavnom između 30 i 35 stupnjeva, dok bi novi rast vrućine mogao uslijediti sljedeći tjedan. Prema sredini srpnja sve toplije bit će i u srednjoj Europi, na Mediteranu i Balkanu. Dijelovi Italije mogli bi dosezati gornje 30-e, dok se na Balkanu očekuju temperature u srednjim i gornjim 30-ima. Najtoplija zračna masa nad južnom Italijom i Balkanom sljedeći bi tjedan lokalno mogla podići dnevne maksimume na 38 do 41 stupanj. Dugotrajan toplinski val dodatno će pogoršati sušu i povećati opasnost od novih požara. Prognostičari upozoravaju da će, ako se aktualni trendovi nastave, toplinsko opterećenje u velikom dijelu Europe ostati izraženo sve do sredine srpnja.