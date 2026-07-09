Od rasprava o ustaškom pozdravu i kontroverzi oko Jasenovca, preko afere Josipa Dabre do političkih prebjega

Kako Sabor idućeg tjedna završava s radom i odlazi na ljetnu stanku dobra je ovo prilika da se rekapitulira što se to u našem vrlom parlamentu događalo u proteklih godinu dana. Uh, glava nas odmah može početi boljeti jer taj rezime znači podsjećanje na čitav niz kojekakvih epizoda, situacija i izjava kojima – da je ozbiljnosti, dostojanstva, pristojnosti, mudrosti, ali ponajviše zastupničke i moralne odgovornosti – u najvišem zakonodavnom i predstavničkom tijelu naše zemlje nije i ne bi smjelo biti mjesta. Ali, tu smo gdje jesmo. Sabor je naš kolektivni odraz u ogledalu pa se vrijedi iznova pogledati i dobro zagledati u to što se ima za vidjeti. Možda nam jednom svima prisjedne to što vidimo pa se kolektivno prizovemo pameti. I to čim prije.