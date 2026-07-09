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RETROSPEKTIVA SABORSKE GODINE

Od rasprava o ustaškom pozdravu i kontroverzi oko Jasenovca, preko afere Josipa Dabre do političkih prebjega

Autor
Božena Matijević
09.07.2026.
u 06:05

Prvog dana nakon povratka zastupnika na posao u sabornici se punih sedam sati burno, ostrašćeno i na trenutke nimalo dolično i parlamenta dostojno raspravljalo o ustaškom pozdravu i dva mjeseca prije održanom koncertu Marka Perkovića Thompsona na zagrebačkom Hipodromu.

Kako Sabor idućeg tjedna završava s radom i odlazi na ljetnu stanku dobra je ovo prilika da se rekapitulira što se to u našem vrlom parlamentu događalo u proteklih godinu dana. Uh, glava nas odmah može početi boljeti jer taj rezime znači podsjećanje na čitav niz kojekakvih epizoda, situacija i izjava kojima – da je ozbiljnosti, dostojanstva, pristojnosti, mudrosti, ali ponajviše zastupničke i moralne odgovornosti – u najvišem zakonodavnom i predstavničkom tijelu naše zemlje nije i ne bi smjelo biti mjesta. Ali, tu smo gdje jesmo. Sabor je naš kolektivni odraz u ogledalu pa se vrijedi iznova pogledati i dobro zagledati u to što se ima za vidjeti. Možda nam jednom svima prisjedne to što vidimo pa se kolektivno prizovemo pameti. I to čim prije. 

Ključne riječi
desnica ljevica Sabor Vlada SDP HDZ

Komentara 2

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JE
Jegermeister
07:00 09.07.2026.

Samo da nam se riješiti iz sabora više tih HDZ i SDP nabiguzica koji su uništili gospodarstvo, rasprodali svu državnu imovinu i protjerali 1.000.000 Hrvata u Njemačku , Irsku…

RA
RafaelZDS
06:59 09.07.2026.

Bolje se zapitajte zašto Srbija ide u Francusku i zašto Francuska za razliku od 8 ostalih zemalja nije blokirala Srbiju te zašto su Srbima prodali nove i modernije zrakoplove?

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