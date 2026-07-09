Tko je hakirao Milanovića, što on poručuje EU i NATO-u? Ne računajte na nas!

Milanović stigao u Tursku, pogledajte kako su ga dočekali! Pogledajte gdje je Milanović na fotki NATO summita! Otkriveno što je Milanović jeo na samitu! Ove delicije mnogima su nezamislive! OK, clickbait je clickbait. No, koga briga što je Trump s Pantovčaka jeo? Brancina ili govedinu? Za desert baklavu s mlijekom ili turski sladoled? Nije bio u prvom redu obiteljske fotke, pa kaj? Kao da svi mogu biti u prvom redu. U zračnoj luci ga je dočekao "samo" ministar trgovine? Pa ni pravog Trumpa nije dočekao Erdogan. Tako je to kad nemaš što pisati s kim je on u Ankari razgovarao o ičemu malo ozbiljnijem od kreme od pistacija. Zoki u Ankaru, Zoki iz Ankare. Kao onomad u Madridu, kad je prijetio mlohavim vetom. Na koncu – razgovarao ni s kim. Otišao kako bi se od tamo obratio hrvatskim medijima. Samo da bi ponovno pljucnuo po EU i po Banskim dvorima. Po EU koja nije jedinstvena – iako je baš on klin koji razbija njezino jedinstvo. Po Banskim dvorima koji, za razliku od njega, ne izvode dramatični salto mortale već vode RH davno konzultiranim euroatlantskim putem. On otišao slikati se. Anušić raditi i dogovarati poslove – po kojima će Milanović kasnije šeretski pljuckati.