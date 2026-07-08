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SVLADALI KOPER

Beljo je nastavio gdje je stao, Stojković odličan, a Oršić je pojačanje za Dinamo

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Davor Javorovic/PIXSELL
Autor
Robert Junaci
08.07.2026.
u 23:15

Plavi će za njega dobiti dva milijuna eura, uz moguće bonuse od još 800 tisuća. Ni na klupi nije bilo Mudražije i Varele kao ni Lisice koji je oporavljenih. I posljednje pojačanje plavih Dani Rodriguez nije se našao u zapisniku ove utakmice koja se igrala na glavnom maksimirskom travnjaku

Dinamo je odigrao svoju treću pripremnu utakmicu, na slovenskom dijelu priprema slavili s 3:0 nad Radomljem te 9:0 u srazu s Brinjem. I sad im je suparnik bio slovenski klub, ovaj put je bila riječ o Kopru koji je prošle sezone bio drugi u slovenskom prvenstvu sa sedam bodova manje od Celja. Plavi su upisali novu pobjedu, slavili su 4:2.

Dinamov trener Mario Kovačević još na raspolaganju nije imao reprezentativce, Radeljića i McKennu, Livaković još nema riješen status, nije bilo ni Solde koji je jučer obavio transfer u Sigmu Olomouc. Plavi će za njega dobiti dva milijuna eura, uz moguće bonuse od još 800 tisuća. Ni na klupi nije bilo Mudražije i Varele kao ni Lisice koji je oporavljenih. I posljednje pojačanje plavih Dani Rodriguez nije se našao u zapisniku ove utakmice koja se igrala na glavnom maksimirskom travnjaku. Iako ponude za Sergija Domingueza stalno stižu, a posljednja je iz Bundeslige, mladi Španjolac je i dalje tu i bio je u početnoj postavi.

Zvižduci u Maksimiru

No, bilo je lijepo na terenu ponovno vidjeti plavi broj 99 i Mislava Oršića u njegovoj prvoj povratničkoj utakmici u Maksimiru u kojem se skupilo oko tri tisuće gledatelja. I pokazao je Oršić puno dobrih stvari, i dalje je brz, okretan prodoran i opasan te će zacijelo biti veliko pojačanje i veliki adut u borbi Dinama za ulazak u Ligu prvaka

Na klupi gostiju bio je legendarni slovenski igrač Josip Iličić (ušao u 56. minuti) koji Maksimir ne pamti po dobrome, bio u dresu Atalante kad su plavi slavili s 4:0 i to baš uz hat-trick Mislava Oršića.

Upravo je Oršić već nakon dvije minute pripremio zicer Belji nakon što ga je proigrao Galešić. Oršić je pobjegao, no napadač plavih nije dobro primio loptu. U 15. minuti Bakrar je sa 17 metara opalio krasan volej, no vratar Kopra to je čudesno izvadio ispod prečke. Par minuta kasnije ponovno je na sceni bio Bakrar, lipo je pobjegao i iskosa opalio te pogodio suprotnu vratnicu.

U Maksimiru su se čuli zvižduci u 22. minuti kada je sudac odredio stanku za osvježenje. Do te stanke Dinamo je bio jako dobar, kombinatoran, okomit i vrlo opasan po vrata slovenske momčadi, a onda je nakon tog osvježenja pao ritam plavih iako suparnicima nisu ništa dopustili (vratar Filipović je prvu intervenciju imao u 35. minuti), nisu puno toga ni napravili do odmora.

No, već nakon minute i pol u nastavku plavi su poveli, Zajc je presjekao loptu i lijepo proigrao Belju koji se spretno riješio čuvara i onda mirno matirao vratara Kopra. Bio je Beljo blizu drugom pogotku, krasno je skočio i pucao snažno glavom, no pored vratnice. U 64. minuti Dinamo je proveo s 2:0, Ukrao je loptu i krenuo prema golu, uzeo mu ju je Beljo i dodao usamljenom Stojkoviću koji je lako poentirao nakon što je u igri proveo samo jednu minutu.

Stojković će faliti

Potom su zaprijetili Horvat i Hoxha, ali je vratar gostiju tu uspio zaustaviti. U 82. minuti Koper je smanjio, prvi pokušaj obranio je Nevistić, no odbijenu loptu Manseri je pospremio u mrežu. Prvi je to pogodak kojeg su plavi primili u tri pripremne utakmice. A onda je uslijedila golčina Luke Stojkovića, opalio je s gotovo 30 metara, snažno i neobranjivo uza samu vratnicu u 85. minuti. Slovenci su poentirali iz kontranapada u 90. minuti za 3:2, ali je onda Topić u zadnjim sekundama lijepo zabio petom za konačnu 4:2 pobjedu Dinama, potpuno zasluženu.

Šteta je što Stojkovića neće biti u utakmicama drugog pretkola Luge prvaka s Thunom, bio bi veliki adut plavih, no morat će se snaći i bez njega. Svoje je napravio Beljo, Mišić je ponovno bio sjajan,

Bila je to dosta dobra predstava plavih, pogotovu na početku utakmice u prvih 25 minuta, a onda i u samoj završnici iako si nisu trebali dopustiti dva jeftina pogotka kada su im pobjegli igrači Kopra. I s time trener Kovačević ne može biti zadovoljan, ali bilo je puno dobrih stvari u igri zagrebačke momčadi, mogli bi plavi nastaviti tamo gdje su proljetos stali. A sad će zacijelo polako krenuti i osvježavanje momčadi nakon što su odrađeni teški, fizički zahtjevni treninzi.

Dinamo je igrao u sastavu: Filipović – Valinčić, Dominguez, Galešić, Goda – Mišić, Zajc, Vidović – Bakrar, Beljo, Oršić (još su igrali: Nevistić, Stojković, Hoxha, Topić, Perez-Vinlöf, Kačavenda, Tabinas, Horvat, Šunta, Torrente i Živković).
Ključne riječi
nogomet HNL Dinamo

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