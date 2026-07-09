Stručnjaci ne vjeruju u čemu je albanski premijer došao na NATO-ov summit: 'Neshvatljivo i neprimjereno'

Na summitu NATO-a u Ankari, uz rasprave o sigurnosnim izazovima i ratu u Ukrajini, pažnju javnosti privukli su i detalji koji nemaju veze s politikom. Stručnjaci za protokol analizirali su modne propuste pojedinih državnika, a među njima našli su se slovački predsjednik Peter Pellegrini i albanski premijer Edi Rama.

Najviše komentara izazvao je slovački predsjednik Peter Pellegrini, kojem su tijekom službenog sastanka s finskim predsjednikom Alexanderom Stubbom, dok je sjedio prekriženih nogu, iznad čarapa provirile gole potkoljenice.

NATO Secretary-General Mark Rutte, Slovakia's President Peter Pellegrini and Turkey's President Tayyip Erdogan attend a NATO leaders' summit in Ankara, Turkey, July 8, 2026. REUTERS/Umit Bektas Photo: UMIT BEKTAS/REUTERS Foto: UMIT BEKTAS/REUTERS

Stručnjak za protokol i bonton Jakub Abrahám za portal Aktuality.sk podsjetio je da je jedno od osnovnih pravila muškog odijevanja na najvišim državničkim događajima da pri sjedenju ili prekriženim nogama ne smije biti vidljiva gola koža između ruba hlača i čarapa. Savjetuje da se takve situacije spriječe nošenjem dovoljno dugih čarapa ili pomagala koja ih drže na mjestu, ističući kako je britanski kralj godinama primjer besprijekornog pridržavanja tog pravila.

Još oštriji bio je poznati češki stručnjak za protokol Ladislav Špaček, koji smatra da je riječ o običnom nemaru. Prema njegovim riječima, muškarci na službenim i protokolarnim događajima trebali bi nositi dokoljenke, a pokazivanje gole, pa čak i dlakave potkoljenice, ocijenio je potpuno neprihvatljivim jer narušava dojam cijelog odjevnog izdanja.

No Pellegrini nije bio jedini koji je izazvao reakcije. Posebnu pozornost privukao je albanski premijer Edi Rama, poznat po nekonvencionalnom modnom stilu. Na sastanak čelnika NATO-a stigao je u tamnoplavom odijelu, ali umjesto klasičnih cipela nosio je upečatljive bijele tenisice. Njegov izbor obuće izazvao je podijeljene reakcije. Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte djelovao je vidljivo zabavljeno, dok je američki predsjednik Donald Trump ostao suzdržan. Iako neki smatraju da se Ramina sklonost ležernijem odijevanju može povezati s njegovom prošlošću profesionalnog košarkaša, stručnjaci za protokol odbacuju takvo objašnjenje.

Prime Minister Bart De Wever and Albania's Prime Minister Edi Rama pictured during the official photo during a head of states and government summit of the NATO (North Atlantic Treaty Organization) military alliance, Wednesday 08 July 2026, in Ankara, Turkey. BELGA PHOTO BENOIT DOPPAGNE Photo: BENOIT DOPPAGNE/BELGA Foto: BENOIT DOPPAGNE

Jakub Abrahám ističe da prijašnja sportska karijera nije opravdanje za odstupanje od pravila na ovako važnim međunarodnim događajima. Usporedio je to s kuharom koji na državni summit ne bi došao u kuharskoj odori. Takav stil, kaže, može biti dio osobnog imidža u svakodnevnim prilikama, ali na sastanku svjetskih lidera služi tek kao kuriozitet koji privlači pažnju fotografa.

Ladislav Špaček još je izravniji. Bijele tenisice uz svečano odijelo nazvao je "mladenačkom provokacijom", što je u njegovim godinama neshvatljivo i apsolutno neprimjereno za čovjeka na tako visokoj poziciji. Smatra da su tenisice namijenjene sportskim i ležernim prilikama te da se na ovakvim događajima od čelnika očekuje poštovanje ustaljenih pravila, a ne privlačenje pozornosti neobičnim modnim izborima.