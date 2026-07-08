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Trener zadovoljan

Kovačević: Bit ćemo spremni za kvalifikacije Lige prvaka, šteta zbog Stojkovića

Genk: Nogometaši Dinama odradili trening uoči utakmice protiv Genka
Jill Delsaux/Belga
Autor
Robert Junaci
08.07.2026.
u 23:34

Dinamo je više-manje izgledao dobro, ali je i napravio nekoliko velikih grešaka zbog kojih je primio prve pogotke na ovim pripremama

Dinamo je i u trećoj pripremnoj utakmici za novu sezonu upisao treću pobjedu nad slovenskim klubovima, nakon Radomlaj (3:0) i Brinja (9:0), pao je i slovenski doprvak Koper, s 4:2. Ta dva primljena pogotka prva su na ovim pripremama, stigla su nakon velikih pogrešaka plavih, ali trener Dinama Mario Kovačević zbog toga nije očajavao:

- Uvijek je lijepo pobijediti. Prvo poluvrijeme je falilo još naših golova, ali bili smo dobri u prvih 25 minuta. Dobro rastračani, a poslije pauze malo smo pali, griješili smo i nismo bili kompaktni. U drugom poluvremenu dali smo brzo dva gola, mijenjali smo i tako se ritam igre promijenio. Primili smo golove iz naših grešaka, tu nam fali malo uigranosti. Dobro nam je došla ova utakmica. Vidi se da je Koper nešto lakši od nas jer im ubrzo kreće sezona - kazao je nakon utakmice trener plavih i dodao:

- Zadovoljan sam, malo smo se odmorili u petak i subotu. Vidio se malo taj umor. Borili smo se, nismo spuštali glavu dolje i osim golova stvorili smo još par ozbiljnih situacija.

Dinamo će u dvije utakmice protiv Thuna biti protiv Luke Stojkovića zbog suspenzije koju je dobio zbog crvenog kartona, a svojim ulaskom Stojković je pokazao koliko je važan igrač plavih, iz početka ga je na toj pozciji zamijenio Vidović.

- Nije to loše bilo, to je tih 11 koji bi trebali početi protiv Thuna. Nažalost, moramo te dvije utakmice odraditi bez Stojkovića, ali imamo riješenja. Ovo bi trebala biti postava za Thun, možda uz jednu ili dvije izmjene eventulano - rekao je Kovačević i još se malo okrenuo Thunu, prema te dvije utakmice drugog pretkola Lige prvaka.

- Gledamo ih, ići će moj stožer u subotu na utakmicu i bit ćemo dobro pripremljeni. Svjesni smo koliko je to nama bitna utakmica. Znamo da je tamo umjetna trava, ali nećemo kukati. Dobro ćemo se pripremati i idemo odigrati dobru utakmicu - rekao je među ostalim Kovačević koji je dao u ovoj utakmici s Koprom priliku za 22 igrača.
Ključne riječi
Koper mario kovačević Dinamo

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