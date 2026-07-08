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POVRATAK IKONE

Legendarna Janica Kostelić ima novi posao! Evo što će kultna Hrvatica raditi u budućnosti

Zagreb: Najavljena nova sezona društveno odgovornog projekta "Sat za nas"
Igor Soban/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
08.07.2026.
u 21:00

Nakon završetka skijaške karijere, Janica je ranije obnašala dužnosti pomoćnice ministra sporta i državne tajnice za sport, a godinama je savjetima pomagala našim skijaškim reprezentativcima

Legendarna Hrvatic Janica Kostelić ima novi posao, a od nedavno je preuzela u Hrvatskom skijaškom savezu. Njezin povratak događa se u vrijeme velikih promjena i velikih potresa u vrhu te organizacije, a prije predstojeće izborne skupštine. Velike promjene u Savezu uslijedile su nakon što su u ožujku privedeni Vedran Pavlek i Nenad Eror.

Dotadašnji glavni tajnik Damir Raos tražio je odlazak u mirovinu, a Ana Marija Komparić imenovana je vršiteljicom dužnosti glavne tajnice. Na mjesto direktora alpskih reprezentacija, umjesto Pavleka, kao vršitelj dužnosti postavljen je Goran Rački, a promijenjeni su treneri te postave reprezentacija.

Prema službenim stranicama HSS-a, 44-godišnja kultna olimpijska pobjednica Janica Kostelić imenovana je na funkciju koordinatorice za razvoj skijaških sportova i međunarodnu suradnju. Nakon završetka skijaške karijere, Janica je ranije obnašala dužnosti pomoćnice ministra sporta i državne tajnice za sport, a godinama je savjetima pomagala našim skijaškim reprezentativcima.
Ključne riječi
Janica Kostelić

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