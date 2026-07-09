Turistički rezultati u lipnju 6 posto lošiji od lanjskih, Hrvatska po noćenjima 4. u Europi

Lipanjski rezultati nešto su slabiji od prošlogodišnjih, zabilježeno je sedam posto manje turista i šest posto manje noćenja nego u lipnju 2025., no ministar turizma i sporta Tonči Glavina optimističan je kada je riječ o srpnju i kolovozu. Manje brojke u lipnju bile su, smatra, očekivane zbog stanja na stranim tržištima i odličnog svibnja u kojem je zabilježen dvoznamenkasti rast prometa, a na kraju bit će najvažniji ukupni rezultat. Prema podacima sustava eVisitor, u Hrvatskoj je u prvih šest mjeseci ostvareno više od 7,6 milijuna dolazaka i 29,5 milijuna noćenja, slično kao i u prvoj polovici prošle godine. Na Jadranu je bilo ostvareno 27,1 milijun noćenja, također na razini lanjskog, dok je na kontinentu s gradom Zagrebom ostvareno 2,4 milijuna noćenja, što je rast od jedan posto.