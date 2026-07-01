Nogometaša Dinama pitali smo je li istina da vrijedi 15 milijuna eura, evo što je odgovorio

U trenutačnom pripremnom kampu Dinama u Sloveniji atmosfera je prilično vedra iako je vrijeme teških treninga kad se skuplja snaga. No među plavima nismo u tih nekoliko sati koje smo proveli s njima primijetili nijednog "mrguda", svi izgledaju vrlo veselo. Kad ne treniraju, odmaraju ili se zabavljaju, dosta ih igra pikado i tu ima pravih majstora, a neki još ne žele na pikado turnir dok se ne izvježbaju pa su pojedinci već naručili pikado za kod kuće kako bi trenirali. No sad je ipak fokus na treniranju nogometa, teretani, masažama.

Bio je blizu reprezentacije

Dobro je raspoložen i Moris Valinčić, ne žali se na težak rad.

– Dobro podnosim pripreme, ovo su nakon dosta vremena prve pripreme da u njih krećem od početka. Prošle ljetne i zimske nisam počeo s momčadi u punom pogonu, sezonu prije ozlijedio sam se u Istri, a prošle zimske bio sam s Alavesom, tako da posljednje četiri pripreme nisam u potpunosti prošao. Tako da mi je sad pomalo i čudno biti s momčadi od početka – kaže nam Valinčić.

Je li teško izdržavati ritam koji je nametnuo trener Mario Kovačević?

– Pa i nije, imali smo dosta odmora prije priprema nakon što je prošla sezona bila dosta naporna, imali smo jako puno utakmica.

Vi ste dosta igrali, a bilo bi i puno više vaših utakmica da nije bilo te neugodne ozljede tijekom sezone.

– Ma ja sam jako zadovoljan sezonom, uzeli smo dvostruku krunu, a i ja sam dosta igrao – kaže Valinčić, koji je za plave u prošloj sezoni upisao 34 nastupa.

Valinčić je od dolaska u Dinamo opravdao svoje dovođenje, igrao je odlično i već se počelo nagađati da će u reprezentaciju. Uostalom dobio je pretpoziv izbornika Zlatka Dalića za posljednje dvije utakmice kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, a onda je stigla ozljeda. Da nije bilo loma metatarzalne kosti, možda sad ne biste bili ovdje na pripremama s Dinamom, nego s reprezentacijom u SAD-u jer ste do ozljede bili odličnoj formi.

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– A nikad ne znate što će biti, ali neka sve ide svojim tokom, jednostavno želim svaki dan naučiti nešto novo, biti sve bolji. Iz prošle sezone mogao je jako puno naučiti – kaže Valinčić.

Ove pripreme drukčije su od prošlogodišnjih, sad je cijela momčad na okupu, a prošle ste se tek skupljali i upoznavali.

– Istina, baš sam razgovarao sa Zajcom koliko je to bilo neobično prošle sezone, a vjerojatno je bilo najčudnije dečkima koji su ostali iz sezone prije toga, pa dečkima koji rade u medicinskoj službi, svima koji su oko momčadi, svi smo se upoznavali.

No na kraju je dobro ispalo.

– Ma odlično, trebalo nam je vremena da sve to sjedne u potpuno novoj momčadi i zato je bilo oscilacija, ali na kraju je bilo baš jako dobro. Ne znam koliko je klubova u jednom prijelaznom roku promijenilo tako puno igrača.

Kakav vam je dojam ostavila reprezentacija na Svjetskom prvenstvu?

– Glavno je da se prošla skupina, sad je nokaut faza, sve su momčadi dobre, nema laganih suparnika. Mislim da mi u jednoj utakmici možemo svakoga dobiti.

Koja vam je reprezentacija ostavila najbolji dojam?

– Englezi su bili dobri, ali nekako mi je najbolji dojam ostavila Francuska, imaju ogromnu širinu kadra i oni su glavni favoriti, ali ima još reprezentacija koje mogu napraviti velike stvari, a možemo i mi.

Dinamo će u sezonu krenuti protiv švicarskog Thuna, nije baš idealan ždrijeb?

– Oni su bili jako dobri, kao i mi, oni su odigrali odličnu prošlu sezonu, osvojili su naslov prvaka s 15 bodova prednosti, a još su zadnjih pet utakmica igrali sa "šarenim" sastavom.

Najvažnije da sam zdrav

Mogli bi i sad biti "šareni", odlazi im nekoliko najboljih igrača, navodno kod njih situacija nije baš idealna.

– Čuo sam da je tako, da im odlazi i trener, ali moramo respektirati to što su švicarski prvaci, tako da su dobra momčad.

Je li Dinamo favorit?

– Ne bih ja na to nikad tako gledao, igraju se dvije utakmice po 90 minuta, ne treba nam nekakav pretjerani zanos. Važno je da mi pripreme dobro odradimo do kraja i da dobro uđemo u utakmicu. Vjerujem da možemo do Lige prvaka, važno je samo kako ćemo mi igrati, nema veze tko su nam suparnici.

Vaš menadžer nedavno je rekao da vrijedite 15 milijuna eura, vrijedite li toliko?

– Ma ne, ne bih uopće komentirao to kao ni to koliko tko vrijedi. Ja sam fokusiran na to da dajem svoj maksimum.

Rekao je i da biste trebali otići iz Dinama jer nakon vaše ozljede manje ste igrali, uskočio je Galešić, za vas je bilo zanimanja europskih klubova.

– Ma ne, mislim da je najvažnije da sam zdrav, da iz sebe izvučem maksimum, a koliko tko vrijedi, nije tema za mene. Bitan je prvi sljedeći trening, prva utakmica – zaključio je Moris Valinčić, kojeg su plavi prošlog ljeta doveli za 1,35 milijuna eura iz Istre, a sadašnja vrijednost po Transfermarktu mu je 2,5 milijuna eura. No Moris nije prvi u Dinamu, došao je i 2018. godine u mlađe kategorije pa nakon godinu dana otišao u Neretvanac, slijedio je Široki Brijeg pa odlazak u Istru i onda novi dolazak u Dinamo.

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