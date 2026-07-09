FOTO Župljani svećeniku Peri kupili auto od 14.000 eura, on nekoliko dana kasnije učinio nešto nevjerojatno

Zajedništvo i veliko srce mještana Kosinja, prijatelja i članova biblijsko-molitvene zajednice rezultirali su hvalevrijednom akcijom. Kako bi olakšali svakodnevni pastoralni rad svom župniku, velečasnom Peri Jurčeviću, pokrenuli su inicijativu za kupnju novog automobila, u kojoj je prikupljeno 14.000 eura.

Tajna akcija, o kojoj velečasni nije znao baš ništa, okrunjena je na najljepši mogući način – uručenjem automobila Volkswagen T-Roc tijekom misnog slavlja. Kako piše portal Lika Club, vozilo je prije samog iznenađenja bilo servisirano i registrirano na župnikovo ime.

Foto: Zoran Orešković/Lika Club

Jedna od pokretačica inicijative, Nada Ugarković, za Lika Club ispričala je da je ideja nastala spontano nakon sprovoda njezine majke. "Ideja da našem velečasnom Peri kupimo automobil rodila se sasvim spontano nakon sprovoda moje mame. Tada smo, okupljeni za stolom, razgovarali i shvatili da bismo mogli učiniti jedno dobro djelo. Znali smo da mu se stari automobil pokvario, a njegova primanja nisu velika, dok mu je automobil neophodan za svakodnevni pastoralni rad", rekla je Ugarković, dodajući kako je inicijativu pokrenula uz pomoć suprugova rođaka Darka iz Poreča.

Vijest o akciji brzo se proširila, a odaziv je bio izniman. Uz obitelj Ugarković, značajne priloge dali su Tomislav Perović i Danijel Tušak, a akciju su svesrdno podržali članovi biblijsko-molitvene zajednice „Bog je ljubav“ iz Schaffhausena, kao i brojni vjernici iz Gospića, Otočca i Zagreba. “Zahvaljujući dobroti svih ljudi, u samo mjesec dana prikupili smo 14.000 eura te smo velečasnom Peri kupili prekrasan Volkswagen T-Roc. Sada će moći lakše obilaziti svoje župljane, bolesnike i sve kojima je potrebna duhovna i ljudska blizina, kao i odlaziti na hodočašća i obavljati svoje pastoralne obveze", kazala je Ugarković.

Nakon što je dobio novi automobil koji će mu olakšati svakodnevni obilazak župljana i bolesnika, velečasni Pero Jurčević odlučio je svoj dosadašnji automobil darovati nekome kome je zaista potreban. Župnik je na društvenim mrežama objavio da stari, neregistrirani automobil želi pokloniti bez ikakve naknade, uz uvjet da ga dobije osoba ili obitelj u stvarnoj potrebi.

"S obzirom na to da sam dobio na poklon auto, svoj stari koji je neregistriran poklanjam, jedino onaj komu ga poklanjam mora biti u potrebi", poručio je Jurčević. Dodao je kako je spreman pomoći i oko dodatnih troškova. Ako bi se pokazalo da je potreba velika, najavio je da će sam osigurati novi akumulator i registraciju kako bi vozilo bilo potpuno ispravno za korištenje. Ubrzo nakon objave velečasni je izvijestio da je pronađena obitelj kojoj će automobil biti predan. Više fotografija pogledajte OVDJE.