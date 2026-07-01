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PAO DOGOVOR?

Livaja odradio sastanak s čelnicima Hajduka: Još se ne zna budućnost kapetana bijelih

Zagrijavanje nogometaša prije početka utakmice između Dinama i Hajduka
Marko Prpic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
01.07.2026.
u 21:17

Bijeli su danas svladali Celje s 1:0 u pripremnoj utakmici za koju Livaja nije konkurirao

Marko Livaja prije tri dana napustio je pripreme Hajduka nakon sukoba s trenerom Gonzalom Garcijom. Kapetan bijelih izašao je s još nekoliko suigrača proslaviti pobjedu Hrvatske nad Ganom na Svjetskom prvenstvu i vratio se prekasno. Garcia je tim igračima naložio dodatne krugove trčanja na treningu, što je Livaja odbio.

Nakon toga je potjeran s priprema te se pisalo i kako bi mogao napustiti klub kao slobodan igrač. Hajduk se nakon toga oglasio priopćenjem u kojem su utvrdili kako kapetan nije stavljen na transfer-listu te kako će doći do sastanka između čelnika kluba i igrača kako bi se našlo najbolje rješenje.

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Kako doznaje Dalmatinski portal, taj sastanak je odrađen već ranije danas, a na njemu su sudjelovali predsjednik Ivan Bilić te Livaja i njegov menadžer Vincenzo Cavaliere. Ishod još uvijek nije poznat pa treba pričekati da klub i igrač obznane do kakvog su zaključka došli. Kako stvari sada stoje, Livaja je još uvijek igrač splitskog kluba, a navijači bijelih nadaju se kako će to i ostati.

Bijeli su danas svladali Celje s 1:0 u pripremnoj utakmici za koju Livaja nije konkurirao. Prva utakmica sezone na rasporedu je već za osam dana u prvom pretkolu Europske lige protiv Žiline. Tek treba vidjeti hoće li Livaja još uvijek biti u kadru Hajduka za tu utakmicu.
Ključne riječi
sastanak Ivan Bilić Hajduk Marko Livaja

Komentara 1

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IC
ICCO
21:26 01.07.2026.

Zna li se kad će Marko na vozački ispit i do kad će ga teta vozat amo tamo..

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