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IDUĆI POSAO

Otkriveno tko sve želi Zlatka Dalića nakon odlaska iz Hrvatske! Pljušte ponude, zovu ga dva diva

SP 2026 Toronto: Trening hrvatske nogometne reprezetacije uoči susreta s Portugalom
Sanjin Strukic/PIXSELL
Autori: Stjepan Meleš, Tomislav Dasović
09.07.2026.
u 14:20

Nadalje, doznajemo kako Zlatko Dalić sa sobom planira voditi ljude iz svog stožera, Ćorluku i Subašića, te dvojicu kondicijskih trenera, vjerojatno i analitičara, Škota Marca Rochona. Ivica Olić i dalje ostaje izbornik Hrvatske U-21

Odlaskom Zlatka Dalića s mjesta hrvatskog izbornika završena je najuspješnija era u povijesti naše reprezentacije. Nakon gotovo devet godina na klupi reprezentacije, vodit će novu momčad. Kako smo već ranije pisali, Dalić je još prije početka svjetskog prvenstva bio na radaru reprezentacije Ujedinjenih Arapskih Emirata, gdje bi mogao nastaviti karijeru, a navodno mu nude pet milijuna eura godišnje, ali to još kako doznajemo nije gotovo.

Ako se posao službeno potvrdi, Dalić će postati najplaćeniji hrvatski trener u povijesti. Nadalje, doznajemo kako Zlatko Dalić sa sobom planira voditi ljude iz svog stožera, Ćorluku i Subašića, te dvojicu kondicijskih trenera, vjerojatno i analitičara, Škota Marca Rochona. Ivica Olić i dalje ostaje izbornik Hrvatske U-21.

Međutim, to je samo pod uvjetom da se dogovori prelazak u UAE ili negdje dalje, a ugledni insajder Lorenzo Lepore objavio na platformi X da Dalić ima i drugih, vrlo jakih ponuda.

- Privukao je interes UAE-a, Saudijske Arabije, Katara i Južne Koreje, kako je prethodno izviješteno - a nedavno su Meksiko i Kolumbija proveli detaljnu istragu oko njegovog angažmana nakon službene komunikacije HNS-a - objavio je poznati nogometni insajder Lepore prema kojem ga dakle žele dva južnoamerička diva, Meksiko i Kolumbija.
Ključne riječi
Danijel Subašić Ujedinjeni Arapski Emirati Zlatko Dalić

Komentara 1

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Certilian
14:31 09.07.2026.

Koga god preuzme.. postaju svetski prvaci na SPu 2030 godine...

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Odlazak najvećeg

Dalić je izveo najveće nogometno čudo u 76 godina, a jedna stvar za njega je bila uzvišena kategorija

Dalić je vatrenima bio šef samo na papiru, ali zapravo je prezentirao sve odlike pravoga, istinskoga vođe. Šefovi su zaslijepljeni svojom pozicijom u hijerarhiji, a vođe imaju moć da vide. Vođa uvijek pita, a šef samo naređuje. Šef upire prstom, a vođa prijateljski svakome pruža ruku. Vođe traže ono što je dobro u ljudima i nadograđuju ih. Vođe inspiriraju, a šefovi manipuliraju. Vođe su strastveni i znaju da je zajednica na prvom mjestu. Uzvišena kategorija.

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