Otkriveno tko sve želi Zlatka Dalića nakon odlaska iz Hrvatske! Pljušte ponude, zovu ga dva diva

Odlaskom Zlatka Dalića s mjesta hrvatskog izbornika završena je najuspješnija era u povijesti naše reprezentacije. Nakon gotovo devet godina na klupi reprezentacije, vodit će novu momčad. Kako smo već ranije pisali, Dalić je još prije početka svjetskog prvenstva bio na radaru reprezentacije Ujedinjenih Arapskih Emirata, gdje bi mogao nastaviti karijeru, a navodno mu nude pet milijuna eura godišnje, ali to još kako doznajemo nije gotovo.

Ako se posao službeno potvrdi, Dalić će postati najplaćeniji hrvatski trener u povijesti. Nadalje, doznajemo kako Zlatko Dalić sa sobom planira voditi ljude iz svog stožera, Ćorluku i Subašića, te dvojicu kondicijskih trenera, vjerojatno i analitičara, Škota Marca Rochona. Ivica Olić i dalje ostaje izbornik Hrvatske U-21.

Međutim, to je samo pod uvjetom da se dogovori prelazak u UAE ili negdje dalje, a ugledni insajder Lorenzo Lepore objavio na platformi X da Dalić ima i drugih, vrlo jakih ponuda.

- Privukao je interes UAE-a, Saudijske Arabije, Katara i Južne Koreje, kako je prethodno izviješteno - a nedavno su Meksiko i Kolumbija proveli detaljnu istragu oko njegovog angažmana nakon službene komunikacije HNS-a - objavio je poznati nogometni insajder Lepore prema kojem ga dakle žele dva južnoamerička diva, Meksiko i Kolumbija.