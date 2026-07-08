Napeti pregovori partnera uoči saborske stanke: HDZ i DP još bez dogovora

Parlamentarna sezona, nakon koje će saborski zastupnici na ljetnu stanku, završava u srijedu, a još nije jasna sudbina inicijative Domovinskog pokreta da se rezolucijom zatraži posebna izborna jedinice za Hrvate u BiH. O tome se, doduše, razgovaralo na posljednjem koalicijskom sastanku u utorak, no službenih informacija o tome jesu li partneri blizu dogovora još nema, a i one neslužbene su poprilično šture.



Zasad se doznaje tek da su u pregovorima koji su posljednjih tjedana vođeni pod okriljem Ministarstva vanjskih poslova partneri donekle približili stavove. Pa tako HDZ-u bliski izvori, kad je riječ o DP-ovu zahtjevu za trećom izbornom jedinicom, nude ono što je bilo dogovoreno kroz pregovore u Neumu 2022. godine, ali nije zaživjelo jer je od svega u posljednji čas odustao šef SDA Bakir Izetbegović. To je rješenje, podsjećaju još jednom naši izvori, podrazumijevalo posebnu izbornu jedinicu za Hrvate, iako se ona tamo nije eksplicitno spominjala.