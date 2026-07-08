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O REZOLUCIJI ZA HRVATE U BIH

Napeti pregovori partnera uoči saborske stanke: HDZ i DP još bez dogovora

Autor
Iva Boban Valečić
08.07.2026.
u 20:00

Zasad se doznaje tek da su u pregovorima koji su posljednjih tjedana vođeni pod okriljem Ministarstva vanjskih poslova partneri donekle približili stavove

Parlamentarna sezona, nakon koje će saborski zastupnici na ljetnu stanku, završava u srijedu, a još nije jasna sudbina inicijative Domovinskog pokreta da se rezolucijom zatraži posebna izborna jedinice za Hrvate u BiH. O tome se, doduše, razgovaralo na posljednjem koalicijskom sastanku u utorak, no službenih informacija o tome jesu li partneri blizu dogovora još nema, a i one neslužbene su poprilično šture.

Zasad se doznaje tek da su u pregovorima koji su posljednjih tjedana vođeni pod okriljem Ministarstva vanjskih poslova partneri donekle približili stavove. Pa tako HDZ-u bliski izvori, kad je riječ o DP-ovu zahtjevu za trećom izbornom jedinicom, nude ono što je bilo dogovoreno kroz pregovore u Neumu 2022. godine, ali nije zaživjelo jer je od svega u posljednji čas odustao šef SDA Bakir Izetbegović. To je rješenje, podsjećaju još jednom naši izvori, podrazumijevalo posebnu izbornu jedinicu za Hrvate, iako se ona tamo nije eksplicitno spominjala.

Ključne riječi
HDZ pregovori Hrvati u BiH

Komentara 7

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Avatar Gottfried Wilhelm Leibniz
Gottfried Wilhelm Leibniz
20:56 08.07.2026.

Domovinski parketari budu napravili bunt i izišli van. Onda će Plenković morati primiti SDSS da bi održao većinu. Onda će ovi parketari vratiti se onom Pevexovcu i opet se spojiti u istu stranku za izlazak na izbore.

LP
ljerka.p2911
20:42 08.07.2026.

Ništa tu napetoga nema. I nakon idućih izbora - zajedno opet.

LP
ljerka.p2911
20:40 08.07.2026.

Ovaj komentar, jedan te isti, pišete uvijek i svuda i... institucije se teorijama zavjere ne bave.

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