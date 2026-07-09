Američki nogometaši zaradili milijune na SP-u, ali ostaju bez pola tog novca

Američka muška nogometna reprezentacija plasmanom u osminu finala Svjetskog prvenstva osigurala je nagradu od 16 milijuna dolara, odnosno oko 14 milijuna eura, no taj iznos neće završiti isključivo na računima igrača. Prema pravilima koja proizlaze iz kolektivnog ugovora potpisanog 2022. godine, nagradni fond dijelit će se ravnopravno s američkom ženskom reprezentacijom.

Takav model rezultat je višegodišnje borbe američkih nogometašica za jednak tretman i jednake financijske uvjete. Nakon gotovo šest godina pravnih pregovora, postignut je dogovor prema kojem se zarada od nastupa na najvećim natjecanjima dijeli između muške i ženske selekcije.

Američki nogometni savez zadržava 20 posto ukupnog iznosa nagrade, dok se preostalih 80 posto dijeli između 26 igrača koji nastupaju na muškom Svjetskom prvenstvu i 26 nogometašica koje će biti dio američke reprezentacije na ženskom SP-u 2027., pod uvjetom da se SAD kvalificira.

U konkretnom slučaju to znači da će muškoj i ženskoj reprezentaciji pripasti po 6,4 milijuna dolara, odnosno oko 5,6 milijuna eura. Kada se taj iznos podijeli na 26 članova svake momčadi, svaki igrač ili igračica dobit će približno 246 tisuća dolara (oko 215 tisuća eura).

Isti princip vrijedit će i za nagradu koju američka ženska reprezentacija eventualno osvoji na Svjetskom prvenstvu 2027. godine.

Za usporedbu, američke nogometašice su nakon ispadanja u osmini finala Svjetskog prvenstva 2023. godine od FIFA-e dobile 1,87 milijuna dolara, odnosno oko 1,64 milijuna eura. Iako nagradni fond za ženski Mundijal 2027. još nije službeno objavljen, predsjednik FIFA-e Gianni Infantino ranije je najavio cilj da se nagrade za muška i ženska svjetska prvenstva izjednače do 2027. godine.