Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 130
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Pojačanje u Maksimiru

Odličan posao Dinama! Stiže sjajni Brazilac, dogovoren četverogodšnji ugovor, evo koliko će zarađivati

Autor
Karlo Ledinski
09.07.2026.
u 13:08

suludo je očekivati da će Beljo, nastavi li ovako zabijati, još dugo ostati u Maksimiru, a Brumado je igrač koji je projiciran da ga zamijeni. No Brazilac, po procjeni iz Dinama, itekako može igrati i zajedno u napadu s Beljom.

Junior Brumado novi je igrač Dinama! Ovaj 27-godišnji Brazilac potpisao je predugovor s plavima, te će u siječnju stići na Maksimir kao slobodan igrač, odnosno bez ikakve odštete Midtjyllandu. Postoji doduše i šansa da u Maksimir stigne i ranije, već do kraja ljetnog prijelaznog roka.

Saznajemo da je Dinamo s Brazilcem dogovorio četverogodišnji ugovor, što je dokaz da ga u Maksimiru vide kao dugoročno rješenje. Naravno, suludo je očekivati da će Beljo, nastavi li ovako zabijati, još dugo ostati u Maksimiru, a Brumado je igrač koji je projiciran da ga zamijeni. No Brazilac, po procjeni iz Dinama, itekako može igrati i zajedno u napadu s Beljom. Brumado će u Maksimiru imati plaću od 750.000 eura po sezoni, što je u gabaritima koje je Boban odredio.

Dinamo je dugo radio na transferu brazilskog centarfora, a posao je sklopljen danas. Brumado je napadač momčadi koja je u siječnju ove godine pobijedila i Dinamo u Europskoj ligi (2:0), a Brazilac je na toj utakmici odigrao 79 minuta. Ukupno je prošle sezone upisao devet od 10 nastupa u Europskoj ligi, još četiri od šest u kvalifikacijama. U prvenstvu je odigrao 21 utakmicu, a dio utakmica propustio je zbog ozljeda. Ukupno je prošle  sezone odigrao 43 utakmice, upisavši 16 golova i dvije asistencije.

U Midtjyllandu je od 2019., došao je za 2,25 milijuna eura, a bio je u međuvremenu i na posudbama u Silkeborgu, Hansi iz Rostocka i brazilskoj Bahiji.

Ključne riječi
GNK Dinamo Junior Brumado

Komentara 2

Pogledaj Sve
LU
Lukeruk
14:05 09.07.2026.

Tolko je super da je igral u danskoj ligi i ostal bez i tog posla

Avatar juma
juma
13:28 09.07.2026.

Zar nema niti jednog mladog hrvatskog napadača kojeg bi se za dvije ili tri godine dobro prodalo, nego se moraju dovoditi osrednji 27-godišnji Brazilci iz Danske koje više prodati ne mozeš , jer su svoj zenit već prošli? Što radii dinamova škola? Prije su igrači izlazili kao na traci.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Odlazak najvećeg

Dalić je izveo najveće nogometno čudo u 76 godina, a jedna stvar za njega je bila uzvišena kategorija

Dalić je vatrenima bio šef samo na papiru, ali zapravo je prezentirao sve odlike pravoga, istinskoga vođe. Šefovi su zaslijepljeni svojom pozicijom u hijerarhiji, a vođe imaju moć da vide. Vođa uvijek pita, a šef samo naređuje. Šef upire prstom, a vođa prijateljski svakome pruža ruku. Vođe traže ono što je dobro u ljudima i nadograđuju ih. Vođe inspiriraju, a šefovi manipuliraju. Vođe su strastveni i znaju da je zajednica na prvom mjestu. Uzvišena kategorija.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!