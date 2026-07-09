Odličan posao Dinama! Stiže sjajni Brazilac, dogovoren četverogodšnji ugovor, evo koliko će zarađivati

Junior Brumado novi je igrač Dinama! Ovaj 27-godišnji Brazilac potpisao je predugovor s plavima, te će u siječnju stići na Maksimir kao slobodan igrač, odnosno bez ikakve odštete Midtjyllandu. Postoji doduše i šansa da u Maksimir stigne i ranije, već do kraja ljetnog prijelaznog roka.

Saznajemo da je Dinamo s Brazilcem dogovorio četverogodišnji ugovor, što je dokaz da ga u Maksimiru vide kao dugoročno rješenje. Naravno, suludo je očekivati da će Beljo, nastavi li ovako zabijati, još dugo ostati u Maksimiru, a Brumado je igrač koji je projiciran da ga zamijeni. No Brazilac, po procjeni iz Dinama, itekako može igrati i zajedno u napadu s Beljom. Brumado će u Maksimiru imati plaću od 750.000 eura po sezoni, što je u gabaritima koje je Boban odredio.

Dinamo je dugo radio na transferu brazilskog centarfora, a posao je sklopljen danas. Brumado je napadač momčadi koja je u siječnju ove godine pobijedila i Dinamo u Europskoj ligi (2:0), a Brazilac je na toj utakmici odigrao 79 minuta. Ukupno je prošle sezone upisao devet od 10 nastupa u Europskoj ligi, još četiri od šest u kvalifikacijama. U prvenstvu je odigrao 21 utakmicu, a dio utakmica propustio je zbog ozljeda. Ukupno je prošle sezone odigrao 43 utakmice, upisavši 16 golova i dvije asistencije.

U Midtjyllandu je od 2019., došao je za 2,25 milijuna eura, a bio je u međuvremenu i na posudbama u Silkeborgu, Hansi iz Rostocka i brazilskoj Bahiji.