Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 163
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
RAZJASNILI SVE

Oglasio se Hajduk: 'Livaja je igrač na kojeg klub računa'

Split: Hajduk i Varaždin sastali se u 33. kolu SuperSport HNL-a
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
30.06.2026.
u 15:41

Marku Livaji je 19. lipnja izrečena usmena opomena zbog nepojavljivanja na službenom fotografiranju za novi dres, a odbio je potpisati disciplinski pravilnik za sezonu 26/27 što je dodatan razlog za izricanje mjere udaljavanja s priprema

Saga o sukobu Marka Livaje s trenerom Hajduka Gonzalom Garcijom i sportskim direktorom Robertom Grafom dobila je novi nastavak. Podsjetimo, Livaja je kažnjen dodatnim trčanjem na treningu nakon što je na pripremama izašao na team-building s nekim suigračima i vratio se prekasno. Svoju kaznu odbio je odraditi nakon čega je napustio klupske pripreme. Nakon toga pojavila se informacija kako će ga hajduk pustiti da ode.

Sada se o cijeloj situaciji oglasio sam klub kako bi razjasnio situaciju sa svojim kapetanom:

- Nastavno na službenu objavu Kluba te brojne informacije koje su se tijekom jučerašnjeg dana pojavile u medijskom prostoru, želimo dodatno informirati naše navijače i javnost.

Otkriven sastav Hrvatske za dvoboj s Portugalom? Dalić bi trebao krenuti s ovim igračima od prve minute

Kao što je Klub već priopćio, tijekom priprema došlo je do nepoštivanja pravila određenih od strane Kluba tako da je ukupno osam igrača među kojima i Marko Livaja, ignoriralo pravilo o odlasku u sobe nakon teambuildinga čiji je termin određen kako bi momčad zajedno gledala utakmicu hrvatske nogometne reprezentacije . 

Predviđenu novčanu kaznu trener i sportski direktor odlučili su preinačiti u blažu, odnosno u trkački trening. Svoj trkački trening Marko Livaja je prekinuo te se neprimjereno obratio prvo sportskom direktoru, a potom i treneru. Nakon toga igrač je samovoljno napustio trening.

Marku Livaji je 19. lipnja izrečena usmena opomena zbog nepojavljivanja na službenom fotografiranju za novi dres, a odbio je potpisati disciplinski pravilnik za sezonu 26/27 što je dodatan razlog za izricanje mjere udaljavanja s priprema.

Vezano za događaje na pripremama, jedina mjera koju je Klub dosad službeno donio je udaljavanje Marka Livaje s priprema prve momčadi. Njegova suspenzija odnosi se samo na period priprema te će po povratku momčadi u Split, on nastaviti trenirati s prvom momčadi. 

Sve ostale informacije koje kruže medijskim prostorom o njegovom statusu nisu istinite. 

Ističemo kako Marko Livaja nije na transfer listi i kako je on igrač na kojeg klub računa. 

Klub će s Markom razgovarati o ovoj situaciji, vjerujući da će ona biti riješena na način dostojan njega i Kluba kojem pripada, uz uvažavanje prema našem kapetanu, ali i s punom pažnjom prema interesu Kluba i poštivanju klupske hijerarhije. 

O svim daljnjim odlukama javnost će biti pravovremeno obaviještena, isključivo putem službenih klupskih kanala - napisali su.

Ključne riječi
Hajduk Marko Livaja

Komentara 6

Pogledaj Sve
AH
Azov_HR
16:01 30.06.2026.

Ako ovo prodje da je jedan bahati i umisljen igrac veci od kluba i iznad pravila, iznad trenera i svega ostaloga, e neka im onda lipo bude. Ocigledno nisu bolje onda ni zasluzili. Volim svaku hrvatsku momcad i navijam uvjek za njih protiv svih ostalih i tako ce i ostati. Ali Hajduk ce utvrditi pogled na sebe kao banana klub sa ovim propustima sa jednim Livajom. Da je Livaja cak Messi nebi trebalo biti iznimke, ali za Livaju, bez sumje da je dobar igrac (ali nije vise od toga), nebi klub trebao se osramotiti i prezentirati kao neki africki banana klub. Sta mu je falilo da odtrci te runde kao kaznu? Ali ego i umisljenost da je bog ne dozvoljava tretman za obicne smrtnike.

GR
Grundl
15:51 30.06.2026.

pavasović, dežulović, tomić i slični su ipak u strahu od Torcide i Livaje, malo su se zaletili pa sad ližu

Avatar Kizzo
Kizzo
16:12 30.06.2026.

Livaja. A da ga nema takvog, neko bi ga treba izmislit. Zamisli da je iša trčat kaznu pa onda posli sa Torcidom na pivu. Pa krv bi mu popili!

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!