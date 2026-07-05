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ODRŽAN SASTANAK

Hajduk objavio što će biti s Markom Livajom, malo tko je očekivao ovakav rasplet!

Hajduk i Rijeka sastali se u 23. kolu SuperSport HNL-a
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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VL
Autor
Vecernji.hr
05.07.2026.
u 14:15

Livaja je pristao potpisati disciplinski pravilnik te će danas u popodnevnim satima odraditi trkački trening koji je trebao odraditi na Bledu. Zatim će se priključiti momčadi i nastaviti s normalnim trenažnim procesom.

Danas je na Poljudu u konstruktivnom tonu održan sastanak na kojem su sudjelovali sportski direktor Robert Graf, trener Gonzalo Garcia te Marko Livaja, objavio je Hajduk.

Livaja je pristao potpisati disciplinski pravilnik te će danas u popodnevnim satima odraditi trkački trening koji je trebao odraditi na Bledu. Zatim će se priključiti momčadi i nastaviti s normalnim trenažnim procesom.

"Fokus cijelog Kluba je na utakmici protiv Žiline koja nas očekuje ovoga četvrtka na Poljudu, a navijače pozivamo da nam budu snažna i glasna podrška s tribina", poručili su iz Hajduka.

Ovakav rasplet događaja nije očekivan jer su mnogi mislili da je Livaja otpisan i da će ga se klub riješiti. No, vraća se u momčad.
Ključne riječi
Hajduk Marko Livaja

Komentara 1

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RE
Retardinjo
14:27 05.07.2026.

Svi na trening i gledati kako Markiša vrti krugove !

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