Hajduk objavio što će biti s Markom Livajom, malo tko je očekivao ovakav rasplet!

Danas je na Poljudu u konstruktivnom tonu održan sastanak na kojem su sudjelovali sportski direktor Robert Graf, trener Gonzalo Garcia te Marko Livaja, objavio je Hajduk.
Livaja je pristao potpisati disciplinski pravilnik te će danas u popodnevnim satima odraditi trkački trening koji je trebao odraditi na Bledu. Zatim će se priključiti momčadi i nastaviti s normalnim trenažnim procesom.
"Fokus cijelog Kluba je na utakmici protiv Žiline koja nas očekuje ovoga četvrtka na Poljudu, a navijače pozivamo da nam budu snažna i glasna podrška s tribina", poručili su iz Hajduka.
Ovakav rasplet događaja nije očekivan jer su mnogi mislili da je Livaja otpisan i da će ga se klub riješiti. No, vraća se u momčad.
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