Hajduk objavio što će biti s Markom Livajom, malo tko je očekivao ovakav rasplet!

Danas je na Poljudu u konstruktivnom tonu održan sastanak na kojem su sudjelovali sportski direktor Robert Graf, trener Gonzalo Garcia te Marko Livaja, objavio je Hajduk.

Livaja je pristao potpisati disciplinski pravilnik te će danas u popodnevnim satima odraditi trkački trening koji je trebao odraditi na Bledu. Zatim će se priključiti momčadi i nastaviti s normalnim trenažnim procesom.

"Fokus cijelog Kluba je na utakmici protiv Žiline koja nas očekuje ovoga četvrtka na Poljudu, a navijače pozivamo da nam budu snažna i glasna podrška s tribina", poručili su iz Hajduka.

Ovakav rasplet događaja nije očekivan jer su mnogi mislili da je Livaja otpisan i da će ga se klub riješiti. No, vraća se u momčad.