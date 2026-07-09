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PRESKUP JE

Bruno Petković na pragu odlaska iz Turske? Zna se koji ga klub želi, ali postoji jedan problem

Zagreb: Dinamo i Varaždin sastali se u 36. kolu SuperSport HNL-a
Neva Zganec/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
09.07.2026.
u 18:33

Na terenu je pružao vrlo dobre igre, kada je bio zdrav, ali postojala su neslaganja s Upravom oko isplate dugovanja

Bruno Petković prošlog ljeta napustio je zagrebački Dinamo nakon neslaganja s predsjednikom Zvonimirom Bobanom i preselio u turski Kocaelispor. Njegovo vrijeme u tom klubu bilo je podosta turbulentno. Na terenu je pružao vrlo dobre igre, kada je bio zdrav, ali postojala su neslaganja s Upravom oko isplate dugovanja. Zato postoji realna mogućnost da bi mogao napustiti klub ovog ljeta.

Za njega je vrlo zainteresiran ciparski prvak Omonia, ali postoji problem u njihovom planu da ga dovedu. Petković u Kocaelisporu zarađuje oko milijun i pol eura godišnje uz određene bonuse što je ipak malo previše za Omoniju.

Ipak, ukoliko nije sretan u Turskoj postoji realna šansa da bi mogao otići u drugi klub čak i za manju plaću. Ciparski Meridian Sport piše kako je Omonia spremna ozbiljno krenuti u realizaciju posla u sljedećih nekoliko dana. Turci su tradicionalno teški pregovarači pa bi mogla uslijediti nova neslaganja koja bi ga natjerala na odlazak.

Petković je u prvoj sezoni u Turskoj zabio sedam golova i dodao jednu asistenciju, ali je zbog problema sa zdravljem upisao samo 20 nastupa.
Ključne riječi
Problem plaća Omonia Kocaelispor Bruno Petković

Komentara 3

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LU
Lukeruk
19:14 09.07.2026.

Nek ga vrate u dinamo a ne da kupuju svakojake crne bezveznjake tipa brazilca koji nemre igrat ni u danskoj ligi

Avatar Certilian
Certilian
19:26 09.07.2026.

njegova karijera je...sviraj kraj...

Avatar Pravednik_1960
Pravednik_1960
19:24 09.07.2026.

Slažem se sa gospodinom "Neka ga vrate u dinamo a ne da kupuju svakojake bezveznjake tipa brazilca koji ne mogu igrat ni u danskoj ligi".

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