Večernji list
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FOTO Od automobila do revolvera: Milanović ostao u čudu zbog Erdoğanova poklona, evo što Turčin inače dariva
Na NATO-ovu samitu u Ankari Erdoğan je šokirao sudionike, među kojima je bio i predsjednik Zoran Milanović, poklonivši svakom čelniku personalizirani revolver Sarsilmaz SR 38 uz kutiju streljiva.
Foto: STOYAN NENOV/REUTERS
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Ovaj potez, zamišljen kao simbol obrambene suradnje, izazvao je pravni kaos.
Foto: JONATHAN ERNST/REUTERS
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Zbog strogih zakona o oružju, mnogi poput britanskog premijera Keira Starmera odbili su preuzeti poklon, dok su drugi, poput kanadskog premijera Marka Carneyja, morali oružje predati policiji na trajnu deaktivaciju.
Foto: REUTERS
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Za sada nije poznato što je predsjednik Zoran Milanović učinio s oružjem.
Foto: Marin Ludovic/Pool/ABACA/ABACA
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Nije ovo prvi put da turski predsjednik poklanja neobične darove.
Foto: MURAD SEZER/REUTERS
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Tijekom posjeta Egiptu u veljači 2026. godine predsjednik Erdoğan darovao je predsjedniku Egipta električni automobil marke Togg.
Foto: Službena internetska stranica Ureda predsjednika Egipta
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Ovakav odabir dara dio je šire strategije turske administracije kojom se na međunarodnoj razini nastoji promovirati razvoj turske visokotehnološke proizvodnje i električne mobilnosti.
Foto: Službena internetska stranica Ureda predsjednika Egipta
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Nakon bilateralnog sastanka predsjednik Erdoğan jednom je prilikom uručio armenskom premijeru Nikolu Pašinjanu knjigu čiji je autor sam turski predsjednik.
Foto: REUTERS
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Razmjena autorskih djela uobičajena je praksa u visokoj diplomaciji, iako je u ovom konkretnom slučaju potez privukao pozornost medija zbog specifičnog konteksta odnosa dviju zemalja.
Foto: REUTERS
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Foto: UMIT BEKTAS/REUTERS
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Prilikom otvorenja novog kampusa tursko-njemačkog sveučilišta predsjednik Erdoğan darovao je tadašnjoj njemačkoj kancelarki Angeli Merkel ukrašeno zrcalo i ceremonijalnu kacigu.
Foto: AHMED DEEB/DPA
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Protokolarni darovi ovakve vrste nerijetko su usmjereni na isticanje povijesne i kulturne povezanosti zemalja domaćina i gostiju.
Foto: AHMED DEEB/DPA
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Foto: AHMED DEEB/DPA
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Foto: AHMED DEEB/DPA
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Foto: AHMED DEEB/DPA
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Foto: Â©VATICAN POOL/CPP / IPA
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Foto: Â©VATICAN POOL/CPP / IPA
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Foto: Â©ServizioFotograficoOR/CPP / IPA
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Foto: Službena internetska stranica Ureda predsjednika Egipta
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Foto: REUTERS
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Foto: REUTERS
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Foto: Ismail Kaplan/REUTERS
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Foto: Marin Ludovic/Pool/ABACA/ABACA
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Foto: Marin Ludovic/Pool/ABACA/ABACA
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