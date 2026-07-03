Iz Barcelone stiže pojačanje u Dinamo za desno krilo, ovo su detalji transfera u Maksimir

Dugo, točnije od zime, razmjenjivale su se simpatije između Dinama i Danija Rodrigueza, ali nikako se nisu pretvorile u nešto više od platonske ljubavi. Bilo je na tom putu spajanja dosta prepreka, svako malo bi se nekakva nova našla na putu i dolazak mladog Španjolca stalno je visio u zraku.

Da, Dinamo ga je želio, mladi igrač iz Barcelonine nogometne škole sjajno bi došao plavima za poziciju desnog krila, bilo je dosta naznaka da i on želi u Dinamo poučen uspjehom i razvojem Danija Olma, ali do dogovora nikako nije dolazilo. I ovog ljeta Dinamo je ponovno krenuo u akciju, dečko koji je, istina, imao problema s ozljedama, ostao je želja plavih. Željeli su u Maksimiru tog 20-godišnjaka koji igra na desnom krilu, ali mu je lijeva noga puno jača, ali bilo je problema oko transfera.

Baš zbog spomenutih ozljeda koje je imao, plavi nisu željeli platiti milijun eura odštete Barceloni. Primarna misao bila im je dovesti ga na posudbu pa ga onda otkupiti, ali Barcelona na takav "deal" nije pristajala pa se cijela priča oduljila. No sada je, izgleda, sve pri kraju.

Nije odmah za "akciju"

Bude li sve u redu na strogom liječničkom pregledu koje provodi liječnik Dinama Ivica Smodek, a ti su pregledi, vjerujte, puno detaljniji i stroži nego u jednoj Barceloni, Rodriguez bi trebao postati novi igrač Dinama. Momčad je jučer odigrala drugu pripremnu utakmicu u Sloveniji s Brinjem iz Grosuplja na njihovu stadionu i onda se vratila kući. Igrači će dobiti pokoji slobodan dan, a kad se ponovno okupe, s njima bi trebao biti i Dani Rodriguez.

Rodriguez je desno krilo, a to su plavi i tražili, željeli su se pojačati na toj poziciji nakon što su za lijevo vratili Mislava Oršića. Sad im zapravo i ne treba još jedan napadač, jer u pričuvi imaju Monsefa Bakrara, koji je "krpao" desno krilo na kojem plavi imaju i Matea Lisicu.

Rodriguez je uglavnom igrao za B momčad Barcelone, odigrao je i jednu utakmicu za prvu momčad, ali bio je igrač U19 reprezentacije koja je osvojila naslov europskog prvaka, a on je bio izabran u idealnu momčad prvenstva. Veliki je to potencijal, sigurni smo da se i kod Danija Olma raspitao o Dinamu, Hrvatskoj i Zagrebu, pa i kod Raula Torrente, no važnije je da je zdrav.

Kako je imao dosta ozljeda, Dinamo je početni zahtjev Barcelone od milijun eura, izgleda, uspio spustiti na 600.000, s time da Barca ima pravo otkupiti njegov ugovor ako "eksplodira" u Dinamu. Vidjet ćemo kako će se sve to razvijati pa je nakon ozljeda koje je imao sigurno da neće odmah konkurirati za prvi sastav Dinama. Plavi ga namjeravaju najprije potpuno vratiti u pravo zdravstveno stanje, ne žele ništa riskirati jer u dečku vide veliki potencijal i bilo bi pogrešno nespremnog i ne potpuno izliječenog gurnuti ga u žrvanj. Dakle, ako i potpiše za Dinamo ovih dana, teško da ćemo ga vidjeti u dvije pripremne utakmice koje će plavi do početka sezone odigrati u Maksimiru, prije prve utakmice drugog pretkola protiv švicarskog Thuna.

Velik interes za Domingueza

No u te dvije utakmice možda će u kadru biti povratnici sa Svjetskog prvenstva, Škot Scott McKenna i bh. reprezentativac Stjepan Radeljić nakon što su njihove reprezentacije ispale sa svjetske nogometne smotre. Doduše, i ti dečki trebaju dobiti pokoji dan odmora pa je upitno hoće li biti u kadru za prvu sljedeću utakmicu Dinama koju plavi u Maksimiru igraju 8. srpnja protiv slovenskog prvoligaša Kopra.

Kako bilo, Radeljić je i službeno postao novi igrač Dinama pa je tako riješeno i još jedno stopersko pitanje. Što nije nimalo važno jer je moguća prodaja Sergija Domingueza, za kojeg postoji ogromno zanimanje europskih klubova koji nude ozbiljnu odštetu, što bi svakako jako olakšalo financijsko poslovanje maksimirskog kluba.

I dalje je fokus Dinama na pokušaju da Dominik Livaković ostane u plavome, ali tu puno toga ovisi o tome što će reći (tražiti) Fenerbahçe, s kojim vratar naše reprezentacije ima ugovor, a Turci, razumljivo, žele ozbiljnu odštetu.