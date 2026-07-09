Protiv vlastitih korijena: Maroko u četvrtfinale ide sa šest igrača rođenih u zemlji Tricolora

Uoči velikog četvrtfinalnog dvoboja Svjetskog prvenstva protiv Francuske, marokanska reprezentacija suočava se sa zanimljivom situacijom. Čak šestorica igrača iz aktualnog kadra rođena su upravo u Francuskoj, zemlji protiv koje će se boriti za plasman među četiri najbolje momčadi turnira, piše španjolski AS.

Riječ je o posljedici snažne marokanske dijaspore u Francuskoj, ali i dugogodišnje strategije tamošnjeg nogometnog saveza koji posljednjih godina aktivno privlači igrače s marokanskim korijenima rođene u drugim državama. Sličan scenarij viđen je i u osmini finala protiv Nizozemske, kada su za "Lavove Atlasa" nastupila trojica nogometaša rođenih u Francuskoj.

Među šestoricom igrača koji će protiv Francuske imati dodatni motiv nalaze se Redouane Halhal iz Montpelliera, Gessime Yassine rođen u Salon-de-Provenceu, Samir El Mourabet iz Strasbourga, Neil El Aynaoui iz Nancyja, Issa Diop iz Toulousea te Ayyoub Bouaddi, koji je rođen u Senlisu. Za sve njih utakmica u Bostonu imat će posebnu emocionalnu težinu zbog veze s protivničkom reprezentacijom.

Posebno se ističe slučaj mladog Bouaddija, koji je jedan od najboljih primjera marokanskog pristupa pronalaženju talenata. Maroko posljednjih godina nastoji privući igrače koji su prošli mlađe uzraste drugih reprezentacija, najčešće Francuske, nudeći im mogućnost važnije uloge u seniorskoj momčadi. Upravo je to bio jedan od razloga zbog kojih je Bouaddi odlučio nastupati za Maroko, a ne za Francusku.

Njegova odluka izazvala je nezadovoljstvo u Francuskom nogometnom savezu, gdje su ga vidjeli kao igrača za budućnost francuske reprezentacije. Gubitak jednog od najperspektivnijih mladih nogometaša dodatno je zakomplicirao odnose između dvaju saveza uoči četvrtfinalnog susreta.

Ipak, privlačenje igrača rođenih u Francuskoj već je godinama dio marokanske nogometne priče. Prije aktualne generacije, dres "Lavova Atlasa" nosili su brojni istaknuti nogometaši rođeni na francuskom tlu, poput Sofianea Boufala, Romaina Saissa, Marouanea Chamakha, Medhija Benatije i Mustaphe Hadjija. Njihove uspješne karijere pokazale su da je takav model posljednjih godina postao jedan od važnih temelja velikog uspona marokanske reprezentacije.