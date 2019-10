Talijani se posvađali zbog Ante Rebića, padale žestoke uvrede na račun Hrvata

Ante Rebić ovog je ljeta preselio iz Njemačke i tamošnjeg prvoligaša Eintrachta iz Frankfurta, gdje je igrao sjajan nogomet, u taljansku Seriu A u redove posrnulog diva Milana.

Kao ni u prvom dolasku u susjednu državu, ni ovaj put Rebiću ne ide baš najbolje.

Hrvat je upisao samo četiri nastupa uz mizernu minutažu. Rebić je i cijelu utakmicu u Rimu, gdje je Milan izgubio od Rome 2:1, proveo na klupi za pričuve. Paolo Maldini i Zvonimir Boban predstavili su Rebića kao veliko pojačanje, ali mnogim navijačima Milana nije jasno što se događa.

Klub je odlučio odmah na početku sezone promijeniti trenera koji je dočekao Rebića u klubu. Sezonu su započeli sa Marcom Giampaolijem, ali njega je ubrzo zamijenio Stefano Pioli, a navijači Milana to nisu najbolje primili.

Ante Rebić u tom lošem ozračju našao se između 'dvije vatre'.

Trener koji je došao ne pruža mu priliku, a navijači Milana na Twitteru vode pravi 'mali rat'. Jedni su stali uz Rebićevu stranu i smatraju kako je krivac trener koji preferira neke druge igrače, a drugi misle kako je Rebić nedovoljno dobar igrač za Milan.

- Rebić mora biti u prvoj iduću utakmicu - poručuje jedan navijač kojeg su mnogi podržali.

Ipak, neki u pitanje dovode igračke kvalitete našeg igrača pa se pitaju 'je li igrač za klub ili se samo došao fotografirati u Milano'.

Is #Rebic a real player for #ACMilan or he just came to take pictures in Casa Milan?! pic.twitter.com/CiZNJ9DeiR