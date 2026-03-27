VIDEO Pogledajte golove kojima su vatreni srušili Kolumbiju

Hrvatska nogometna reprezentacija pobijedila je Kolumbiju s 2:1 u prvoj pripremnoj utakmici za Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Bila je to vrlo zahtjevna utakmica koja nije previše odavala dojam "prijateljske" budući da su obje reprezentacije igrale s puno želje za pobjedom.

Povela je Kolumbija u trečoj minuti nakon nespretne reakcije hrvatske obrane. Mujica je prošao pokraj dvojice hrvatskih nogometaša i poslao prizemnu loptu u šesnaesterac gdje ju je Luis Suarez ostavio za Jhona Ariasa koji je uspio pogoditi za 1:0.

Nije se dugo čekalo na odgovor Hrvatske, samo tri minute. Luka Vušković je povukao loptu sa svoje polovice i odlučio se na udarac s 30-ak metara od protivničkog gola. Lopta se odbila od stopera Kolumbije Jhona Lucumija i prevarila Camila Vargasa i završila u mreži. Potpuni preokret vatrenima donio je Igor Matanović u 43. minuti. Marco Pašalić je ubacio iz kuta, Vargas promašio loptu pa je Matanović imao lagan zadatak. Sve golove s današnje utakmice možete pogledati OVDJE.

Mogla je pobjeda Hrvatske biti i uvjerljivija, ali Petar Musa je u drugom poluvremenu dva puta zatresao okvir gola Kolumbije. Vatreni sljedeću prijateljsku utakmicu igraju protiv Brazila u noći s utorka na srijedu u 02:00 po hrvatskom vremenu.