Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 164
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CIJENE
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
'STANJE JE ZA SADA DOSTA LOŠE'

FOTO/VIDEO Pogledajte prizore razaranja na Mirogoju, čupalo stabla i bacalo ih po grobovima i prolazima

Zagreb: U nevremenu teško oštećeno gradsko groblje Mirogoj
Foto: Luka AntunacPIXSELL
1/7
Autori: Gabrijela Krešić, Nikolina Orešković
27.03.2026.
u 14:57

Vidjet ćemo koliko će nam trebati za sanacije – rekao je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević

Potresni prizori s Mirogoja: iščupana stabla razbacana su po alejama, grane su se srušile preko grobnica, a na pojedinim mjestima oštećeni su i kipovi te nadgrobni spomenici. Na više lokacija debla su pala izravno na grobna mjesta, ostavljajući iza sebe razbijene dijelove kamena i pomaknute ploče.

Radnici uklanjaju ostatke stabala i raščišćavaju prolaze, no šteta je vidljiva na gotovo svakom koraku. Unatoč svemu, groblje je otvoreno, a ispraćaji se održavaju. – Što se tiče gradskih groblja, stanje je za sada dosta loše, izgleda da opet imamo dosta velike štete. Zbog vjetra su se stabla srušila na nadgrobne spomenike. Međutim, ispraćaji se obavljaju. Vidjet ćemo koliko će nam trebati za sanacije – rekao je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Certilian
Certilian
15:18 27.03.2026.

opaka oluja..

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!