FOTO/VIDEO Pogledajte prizore razaranja na Mirogoju, čupalo stabla i bacalo ih po grobovima i prolazima

Potresni prizori s Mirogoja: iščupana stabla razbacana su po alejama, grane su se srušile preko grobnica, a na pojedinim mjestima oštećeni su i kipovi te nadgrobni spomenici. Na više lokacija debla su pala izravno na grobna mjesta, ostavljajući iza sebe razbijene dijelove kamena i pomaknute ploče.

Radnici uklanjaju ostatke stabala i raščišćavaju prolaze, no šteta je vidljiva na gotovo svakom koraku. Unatoč svemu, groblje je otvoreno, a ispraćaji se održavaju. – Što se tiče gradskih groblja, stanje je za sada dosta loše, izgleda da opet imamo dosta velike štete. Zbog vjetra su se stabla srušila na nadgrobne spomenike. Međutim, ispraćaji se obavljaju. Vidjet ćemo koliko će nam trebati za sanacije – rekao je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.