Na Realovom stadionu dogodit će se nešto jedinstveno, nikada ovo prije nisu napravili

Teniski teren od zemljane podloge namijenjen treningu bit će postavljen na stadionu Real Madrida Santiago Bernabéu za trajanja teniskog WTA 1000 turnira u španjolskoj prijestolnici od 20. travnja do 3. svibnja, objavili su u petak organizatori turnira.

Ovaj će teren biti dostupan igračima od 23. do 30. travnja, u razdoblju tijekom kojeg Real Madrid neće igrati domaće utakmice.

"Postavljanje teniskog terena od zemljane podloge na jednom od najznačajnijih svjetskih stadiona stvara jedinstveno mjesto susreta između tradicije tenisa i univerzalne privlačnosti stalno promjenjive scene", rekli su organizatori turnira.

Real Madrid je prvi put bio domaćin NFL utakmice na Bernabéuu u studenom 2025., kao dio svoje strategije da svoj obnovljeni stadion učini profitabilnim nakon ponovnog otvaranja 2023. Također su postojali planovi za održavanje nekoliko prestižnih koncerata tamo, ali pritužbe na buku su ometale projekt. Udruga susjeda čak je tužila vlasnike stadiona.

Madrid Masters 1000/WTA 1000 održava se od 20. travnja do 3. svibnja u Caja Magici, na jugu grada.