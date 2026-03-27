NOVI TERMIN

Čeferin donio veliku odluku o finalu Lige prvaka: Navijači oduševljeni ovom promjenom

Karlo Koret
27.03.2026.
u 16:21

Finale UEFA Lige prvaka vrhunac je nogometne sezone, a novi termin početka učinit će ga još dostupnijim, uključivijim i dojmljivijim za sve sudionike

Krovna europska nogometna organizacija UEFA donijela je odluku kako će promijeniti termin finala Lige prvaka. Počevši s ovom godinom i finalom u Budimpešti, posljednja utakmica najelitnijeg europskog nogometnog natjecanja neće se više igrati u večernjem terminu od 21 sat, već se miče tri sata ranije - na 18 sati po srednjoeuropskom vremenu.

Cilj promjene termina jest učiniti finale pristupačnijim svima. S obzirom na raniji početak, navijačima će biti jednostavnije stići na stadion javnim prijevozom i kasnije ga napustiti, prisustvovati će moći i obitelji s djecom, a bit će dostupnije i za gledatelje diljem svijeta. Profitirat će i gradovi domaćini budući da će navijači pobjedničkog kluba imati više vremena za slavlje.

Hrvatski navijači uoči Kolumbije u Orlandu

- Ovom promjenom iskustvo navijača stavljamo u središte pozornosti. Finale UEFA Lige prvaka vrhunac je nogometne sezone, a novi termin početka učinit će ga još dostupnijim, uključivijim i dojmljivijim za sve sudionike. Iako je termin od 21 sat prikladan za utakmice usred tjedna. Novi termin subotnjeg finala znači da će utakmica završiti ranije, čak i ako dođe do produžetaka ili jedanaesteraca, što navijačima daje priliku da ostatak večeri uživaju s prijateljima i obitelji, prisjećajući se najvažnije utakmice sezone - rekao je predsjednik UEFA-e Aleksandar Čeferin.
