Zastrašujući prizori s Tuškanca: Nikolina Pišek pokazala kakav je kaos ostavilo nevrijeme

Snažno olujno nevrijeme koje je danas pogodilo glavni grad i okolicu, donijevši orkanske udare vjetra koji su na Črnomercu dosezali i do 120 kilometara na sat, ostavilo je iza sebe prizore devastacije diljem grada. Među onima koji su svjedočili razornoj snazi prirode bila je i voditeljica Nikolina Pišek, koja je na svom Instagram profilu podijelila niz uznemirujućih prizora iz svog susjedstva. Na jednoj od snimki, zabilježenoj na Vijencu, vidi se golemo stablo koje se opasno ljulja pod naletima vjetra, prijeteći da će se svakog trenutka srušiti, što je voditeljicu nagnalo da uputi jasan apel svojim pratiteljima: "Mičite automobile". Njezino upozorenje, nažalost, za neke je stiglo prekasno, što su potvrdile fotografije koje su uslijedile i koje su pokazale svu silinu oluje.

Posljedice nevremena bile su brutalne. Na jednoj od fotografija koje je Pišek objavila vidi se crni Mercedes na koji se srušilo stablo, potpuno ga uništivši. Prizor smrskanog automobila na Tuškancu bio je dovoljan da voditeljica uputi još jedno upozorenje građanima: "Tuškanac, zaobilazite dok se ne sanira". Kaos se nije zaustavio na ulici; oluja je ostavila traga i u njezinu vlastitom dvorištu. Fotografije porušenih stabala svjedočile su o snazi vjetra, a uz njih je kratko napisala: "Kod nas doma, dalje se klima", dajući do znanja da opasnost još uvijek nije prošla i da se situacija može dodatno pogoršati.

Prizori koje je zabilježila Nikolina Pišek bili su samo djelić kaosa koji je zavladao Zagrebom. Grad je bio pod crvenim meteoalarmom, a zbog opasnosti od orkanskog vjetra gradske su vlasti otkazale nastavu u svim osnovnim i srednjim školama. Centar 112 primio je gotovo tisuću poziva u vrlo kratkom roku, a prve procjene govorile su o više od 150 oštećenih vozila i više od 50 oštećenih krovova, uključujući i onaj na Košarkaškom centru Dražen Petrović. Zbog srušenih stabala i električnih kablova došlo je do potpunog kolapsa u javnom prijevozu, a brojne tramvajske i autobusne linije bile su preusmjerene. Gradonačelnik Tomislav Tomašević potvrdio je da ima i nekoliko ozlijeđenih osoba, te je apelirao na građane da budu na oprezu.

Sve raspoložive službe bile su na terenu od ranog jutra. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović situaciju u Zagrebu ocijenio je "najozbiljnijom", istaknuvši kako će sanacija štete potrajati. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković iznio je podatak o više od 900 intervencija diljem zemlje u samo 24 sata, od čega se najveći broj odnosio upravo na Zagreb, gdje je bilo angažirano svih 50 dobrovoljnih vatrogasnih društava uz javnu postrojbu. Više od 2800 vatrogasaca borilo se s posljedicama oluje, a rad im je dodatno otežavao jak vjetar koji je onemogućavao siguran rad na visinama.

Osim na prometnicama i privatnim posjedima, oluja je prouzročila golemu štetu i u zagrebačkim park-šumama, koje su pluća grada. Zbog brojnih iščupanih stabala, slomljenih grana i oštećene infrastrukture, Grad Zagreb uputio je upozorenje u kojem se pozivaju građani da zbog vlastite sigurnosti do daljnjeg izbjegavaju posjete park-šumama poput Tuškanca, Dubravkina puta, Jelenovca, Grmoščice i Dotrščine, gdje su djelatnici Hrvatskih šuma započeli intenzivne radove na raščišćavanju. Razmjeri štete bili su golemi; samo na području gradskih park-šuma stradalo je oko tri tisuće kubičnih metara drvne mase, što odgovara brojci od otprilike tisuću do 1200 srušenih stabala.

Damir Miškulin, voditelj Uprave Hrvatskih šuma podružnice Zagreb, potvrdio je da je sanacija pri kraju te da su park-šume poput Tuškanca, Jelenovca i Dubravkinog puta sada očišćene i sigurne za šetnju. Nakon čišćenja, slijedi opsežno pošumljavanje, a samo na području Medvednice, gdje je stradalo gotovo devet tisuća kubika stabala, planira se sadnja oko 20 tisuća novih sadnica. Kako bi se u budućnosti brže reagiralo na ovakve situacije, Hrvatske šume najavile su i izradu posebne aplikacije. Pomoću nje svaki izletnik moći će jednostavno prijaviti lokaciju srušenog stabla, a informacija će automatski biti proslijeđena nadležnim službama, čime će se osigurati brža i efikasnija sanacija štete nakon budućih nevremena.