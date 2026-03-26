VIDEO Južna Koreja predstavila prvi serijski primjerak svog lovca KF-21

Južna Koreja je predstavila prvi serijski proizvedeni primjerak svog domaćeg lovca KF-21. Ova važna prekretnica u programu također naglašava koliko je brzo napredovao, s obzirom na to da je predstavljanje došlo nešto više od pet godina otkako je predstavljen prvi prototip lovca. Raspored razvoja posebno je impresivan u usporedbi s drugim programima borbenih zrakoplova nove generacije, iako je Seul napravio neke značajne prečace kako bi ispoštovao ovaj agresivni vremenski okvir. Prvi serijski KF-21 - poznat i kao Boramae, što na korejskom znači jastreb - dvosjed je, predstavljen je na svečanosti u sjedištu Korejske zrakoplovne industrije (KAI) u Sacheonu, jugoistočno od Seula.