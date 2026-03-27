GLASNO ODJEKNULO

Zdravko Mamić nije mogao šutjeti zbog velike pobjede BiH: Ove riječi prikupile su tisuće reakcija

Zdravko Mamić u Mostaru održao konferenciju za medije
Denis Kapetanovic/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
27.03.2026.
u 07:20

Nakon velikog slavlja zmajeva oglasio se bjegunac od hrvatskog pravosuđa i bivši prvi čovjek Dinama Zdravko Mamić

U Cardiffu je Bosna i Hercegovina nakon jedanaesteraca s ukupnih 5-3 pobijedila domaći Wales te je izborila domaću utakmicu u Zenicu, u utorak, protiv Italije. Ranije su Talijani u Bergamu svladali Sjevernu Irsku s 2-0.

Velšani su od početka bili bolja reprezentacija koja je više napadala i češće prijetila, a poveo je domaćin u 51. minuti. Tada je James žestoko pucao s više od 20 metara iskosa, a pritom je loše reagirao gostujući vratar Vasilj kojem je lopta fijuknula iznad glave, bez njegove reakcije te završila u mreži.

Kako se bližio kraj susreta tako se mijenjala slika na terenu, a gosti iz Bosne i Hercegovine su sve žešće pritiskali. Izjednačenje su dočekali u 86. minuti kada je nakon kornera najviši u skoku bio Džeko te je glavom zabio za 1-1. Do kraja osnovnih 90 minuta čak je opasnija bila BiH, no produžeci nisu izbjegnuti.

U njima su napadali i jedini i drugi, ali golova nije bilo te je odluka pala u udarcima s bijele točke. Na samom startu BiH je upala u zaostatak jer je velški golman Darlow obranio udarac Demirovića, ali rezultat se do kraja okrenuo. Johnson je pucao preko vrata, Vasilj je obranio udarac Williamsa, a svi gostujući izvođači su bili precizni. Na samom kraju je 18-godišnji Alajbegović pogodio za konačno slavlje Bosne i Hercegovine.

Nakon velikog slavlja zmajeva oglasio se bjegunac od hrvatskog pravosuđa i bivši prvi čovjek Dinama Zdravko Mamić.

- Budi ponosna BiH – heroji se rađaju u ovakvim noćima. Navijam da dohvatite Svjetsko prvenstvo, večeras ćemo ga svi sanjati - objavio je Mamić na Facebooku, a njegova poruka prikupila je preko sedam tisuća lajkova i mnoštvo komentara njegovih pratitelja. 

nogomet SP 2026. Bosna i Hercegovina Zdravko Mamić

Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar Fejk Njuz
Fejk Njuz
07:47 27.03.2026.

"nije mogao šutjeti zbog velike pobjede BiH" - ZBOG pobjede??? zna li pisac što znači riječ "zbog"???

TA
Tarantula
07:32 27.03.2026.

Mamić i Pavlek su naši mućenici! Molimo za njih!

