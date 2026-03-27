BIVŠI NAPADAČ

FOTO Eduardo da Silva gledao Hrvatsku uz poseban uređaj na nogama, evo o čemu je riječ

Eduardo da Silva i supruga Andrea uskoro slave 15. godišnjicu civilnog vjenčanja
27.03.2026.
u 13:57

Ovaj Brazilac i nekadašnji napadač Hrvatske na svom je Instagram profilu podijelio fotografiju na kojoj se vidi kako tijekom prijenosa prolazi proces oporavka. Eduardo je, naime, koristio pneumatske kompresijske nogavice, sustav koji je danas standard u profesionalnom sportu.

Hrvatska nogometna reprezentacija pobjedom je otvorila pripreme za Svjetsko prvenstvo. U Orlandu je na stadionu Camping World svladala Kolumbiju s 2:1, a vatrene je ispred televizora bodrio i legendarni Eduardo (43).

Riječ je o uređaju u kojem se zračne komore unutar nogavica naizmjenično napuhuju i ispuhuju te tako stvaraju pritisak na noge. Time se potiče cirkulacija krvi i limfe te smanjuju umor i zadržavanje tekućine.

Brazilac s hrvatskom putovnicom jedan je od najomiljenijih igrača u povijesti reprezentacije. U 64 nastupa postigao je 29 pogodaka, a tijekom karijere igrao je za Dinamo, Arsenal, Šahtar, Flamengo, Athletico Paranaense i Legiju Varšavu.

