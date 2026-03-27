ZA POVIJEST

Vušković se pogotkom upisao u povijest vatrenih: Preskočio je legendarnog Rakitića

Karlo Koret
27.03.2026.
u 06:00

Bivši igrač Hajduka tako je u svom trećem nastupu za hrvatsku reprezentaciju zabio i svoj prvi pogodak te se njime upisao u povijest vatrenih

Hrvatska nogometna reprezentacija s 2:1 pobijedila je Kolumbiju u Orlandu, a svoj prvi pogodak u reprezentativnom dresu zabio je mladi branič HSV-a Luka Vušković. Kolumbijci su poveli u trečoj minuti preko Jhona Ariasa, ali se potom u šestoj minuti Vušković odlučio pucati s 30 metara, a nakon odbijanca lopta je završila u mreži Camila Vargasa.

Bivši igrač Hajduka tako je u svom trećem nastupu za hrvatsku reprezentaciju zabio i svoj prvi pogodak te se njime upisao u povijest vatrenih. Vušković je s 19 godina, jednim mjesecom i tri dana postao drugi najmlađi igrač koji je zabio pogodak za A slekciju Hrvatske.

Hrvatski navijači uoči Kolumbije u Orlandu

Neprikosnoveni rekorder je Luka Ivanušec koji je na turneji po Kini 2017. zabio pogodak u dobi od 18 godina, jednog mjeseca i 19 dana, odnosno bio je gotovo punih godinu dana mlađi od Vuškovića.

Talentirani stoper tako je na drugom mjestu preskočio legendarnog Ivana Rakitića koji je 2007. zabio Andori s 19 godina, šest mjeseci i dva dana. Ipak, treba dodati kako je Rakitić zabio u natjecateljskoj, kvalifikacijskoj utakmici, dok su i Ivanušec i Vušković svoje prvijence zabili u prijateljskim dvobojima.
