Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 228
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CIJENE
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Otkrivamo detalje istrage: USKOK razotkrio i kako je Pavlek trošio milijune
Tko je 'bog hrvatskog skijanja' koji se našao na meti USKOK-a? Veliki skandal mu je obilježio život
Na meti istražitelja Hrvatski skijaški savez i Vedran Pavlek, sumnja se u izvlačenje 30 milijuna eura?
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NAPADI NA LIBANON

Netanyahu u šoku mijenja strategiju, vojnici na terenu to nisu očekivali

Autor
Hassan Haidar Diab
26.03.2026.
u 19:28

Hezbollah se transformirao u hibridnu silu, kombinirajući gerilske taktike i napredne tehnološke sustave

Na početku izraelske vojne operacije na jugu Libanona cilj je bio prodor duboko, čak 50 km unutar libanonskog teritorija, kako bi Izrael uspostavio trajnu kontrolu i stvorio sigurnosnu zonu duž rijeke Litani. Premijer Benjamin Netanyahu i ministar obrane Yisrael Kats isticao je rijeku Litani kao povijesnu granicu Izraela i strateški ključ za sigurnost države.

No Hezbollah je pružio žestok otpor, što je iznenadilo gotovo sve izraelske vojne i obavještajne službe koje su vjerovale da je nakon rata 2024. Hezbollah gotovo neutraliziran. Netanyahu, suočen s neočekivanim gubicima, promijenio je strategiju i sada nalaže prodor od samo osam kilometara unutar Libanona, stvarajući tampon zonu, čime je priznao stvarnu otpornost i sposobnost prilagodbe protivnika. Hezbollah u Libanonu nastavlja svoj žestoki otpor u sklopu operacije Zaštitni rub, napadajući sjedište Sjevernog zapovjedništva izraelskih specijalnih snaga (bazu Dado) sjeverno od Safeda, dok rojem jurišnih dronova gađa baterije Željezne kupole u Poriya, zapadno od Galilejskog jezera. Hezbollah je raketnim baražima ciljao Metulu, Shamir, Al-Abad, Misgav Am, te okupljanje vojnika u Qouzi. Pogranični gradovi postali su groblje za tenkove: u Qantari je pogođeno osam tenkova Merkava, u Deir Siryanu pet, a u Taybehu pet, uz potvrđene pogotke u svim operacijama. U 87 operacija u srijedu uništen je 21 tenk Merkava, nekoliko buldožera D9, a ukupno 73 od početka sukoba.

Ključne riječi
Bejrut netanyahu rat Libanon Izrael

Komentara 7

Pogledaj Sve
Avatar .Primarius
.Primarius
19:44 26.03.2026.

Libanon je bio sila i uređena država dok se u njega nisu dotepali Hasanovi " hibridni (i)silovici"...

FL
Fi_lomena
19:59 26.03.2026.

Hasan je tocno opisao sta se događa u Libanonu ...Izrael je u proboju u Libanon pretrpio teske gubitke.I sad iz zraka gada po Libanonu nasumice......Izgleda provala kao Amera u Iranu.Sedmodnevna Trumpova operacija nije uspjela.Isao je na građanski rat u Iranu ali to je skroz propalo....Niti su Kurdi, zagrizli u tu laz..Jer su ih Ameri ostavili na nemilost Turcin,u Siriji možete zaboraviti navijaci..

Avatar Samodesno
Samodesno
19:58 26.03.2026.

Iskoristi džoker "zovi Donalda".

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!