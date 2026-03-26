Netanyahu u šoku mijenja strategiju, vojnici na terenu to nisu očekivali

Na početku izraelske vojne operacije na jugu Libanona cilj je bio prodor duboko, čak 50 km unutar libanonskog teritorija, kako bi Izrael uspostavio trajnu kontrolu i stvorio sigurnosnu zonu duž rijeke Litani. Premijer Benjamin Netanyahu i ministar obrane Yisrael Kats isticao je rijeku Litani kao povijesnu granicu Izraela i strateški ključ za sigurnost države.



No Hezbollah je pružio žestok otpor, što je iznenadilo gotovo sve izraelske vojne i obavještajne službe koje su vjerovale da je nakon rata 2024. Hezbollah gotovo neutraliziran. Netanyahu, suočen s neočekivanim gubicima, promijenio je strategiju i sada nalaže prodor od samo osam kilometara unutar Libanona, stvarajući tampon zonu, čime je priznao stvarnu otpornost i sposobnost prilagodbe protivnika. Hezbollah u Libanonu nastavlja svoj žestoki otpor u sklopu operacije Zaštitni rub, napadajući sjedište Sjevernog zapovjedništva izraelskih specijalnih snaga (bazu Dado) sjeverno od Safeda, dok rojem jurišnih dronova gađa baterije Željezne kupole u Poriya, zapadno od Galilejskog jezera. Hezbollah je raketnim baražima ciljao Metulu, Shamir, Al-Abad, Misgav Am, te okupljanje vojnika u Qouzi. Pogranični gradovi postali su groblje za tenkove: u Qantari je pogođeno osam tenkova Merkava, u Deir Siryanu pet, a u Taybehu pet, uz potvrđene pogotke u svim operacijama. U 87 operacija u srijedu uništen je 21 tenk Merkava, nekoliko buldožera D9, a ukupno 73 od početka sukoba.