Na početku izraelske vojne operacije na jugu Libanona cilj je bio prodor duboko, čak 50 km unutar libanonskog teritorija, kako bi Izrael uspostavio trajnu kontrolu i stvorio sigurnosnu zonu duž rijeke Litani. Premijer Benjamin Netanyahu i ministar obrane Yisrael Kats isticao je rijeku Litani kao povijesnu granicu Izraela i strateški ključ za sigurnost države.
No Hezbollah je pružio žestok otpor, što je iznenadilo gotovo sve izraelske vojne i obavještajne službe koje su vjerovale da je nakon rata 2024. Hezbollah gotovo neutraliziran. Netanyahu, suočen s neočekivanim gubicima, promijenio je strategiju i sada nalaže prodor od samo osam kilometara unutar Libanona, stvarajući tampon zonu, čime je priznao stvarnu otpornost i sposobnost prilagodbe protivnika. Hezbollah u Libanonu nastavlja svoj žestoki otpor u sklopu operacije Zaštitni rub, napadajući sjedište Sjevernog zapovjedništva izraelskih specijalnih snaga (bazu Dado) sjeverno od Safeda, dok rojem jurišnih dronova gađa baterije Željezne kupole u Poriya, zapadno od Galilejskog jezera. Hezbollah je raketnim baražima ciljao Metulu, Shamir, Al-Abad, Misgav Am, te okupljanje vojnika u Qouzi. Pogranični gradovi postali su groblje za tenkove: u Qantari je pogođeno osam tenkova Merkava, u Deir Siryanu pet, a u Taybehu pet, uz potvrđene pogotke u svim operacijama. U 87 operacija u srijedu uništen je 21 tenk Merkava, nekoliko buldožera D9, a ukupno 73 od početka sukoba.
Netanyahu u šoku mijenja strategiju, vojnici na terenu to nisu očekivali
Hezbollah se transformirao u hibridnu silu, kombinirajući gerilske taktike i napredne tehnološke sustave
Hasan je tocno opisao sta se događa u Libanonu ...Izrael je u proboju u Libanon pretrpio teske gubitke.I sad iz zraka gada po Libanonu nasumice......Izgleda provala kao Amera u Iranu.Sedmodnevna Trumpova operacija nije uspjela.Isao je na građanski rat u Iranu ali to je skroz propalo....Niti su Kurdi, zagrizli u tu laz..Jer su ih Ameri ostavili na nemilost Turcin,u Siriji možete zaboraviti navijaci..
Libanon je bio sila i uređena država dok se u njega nisu dotepali Hasanovi " hibridni (i)silovici"...